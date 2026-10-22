Original-Research: Advanced Blockchain AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren
    ^
Original-Research: Advanced Blockchain AG - von GBC AG

22.10.2026 / 16:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu Advanced Blockchain AG

     Unternehmen:               Advanced Blockchain AG
     ISIN:                      DE000A0M93V6

     Anlass der Studie:         Research Note
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  2,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Fortschritte bei Polymer, peaq und Silencio stützen die Investmentthese

Die jüngsten Fortschritte im Beteiligungsportfolio unterstützen die
langfristige Investmentthese der Advanced Blockchain AG. Polymer meldete
Anfang Oktober ein kumuliertes Cross-Chain-Transfervolumen von 3,74 Mrd.
USD; das monatliche Volumen stieg von rund 100 Mio. USD im Dezember 2025 auf
mehr als 500 Mio. USD im September 2026. Bei peaq unterstreicht die
Zusammenarbeit mit Doosan Robotics das industrielle Anwendungspotenzial.
Silencio zeigt bereits kommerzielle Fortschritte: Der Umsatz der
Voice-AI-Sparte erhöhte sich von rund 0,10 Mio. USD im ersten Quartal auf
rund 0,30 Mio. USD im zweiten Quartal 2026. Diese Entwicklungen können die
wirtschaftlichen Perspektiven der von ABAG gehaltenen Beteiligungen und
Tokenrechte verbessern.

Parallel konkretisiert die Gesellschaft ihre operative Neuausrichtung unter
ABAG 2.0. FinPro soll als Tokenisierungsplattform reaktiviert und um
ausgewählte Beteiligungsaktivitäten ergänzt werden. Bei ABX Analytics sind
Projekt- und Budgetplanung abgeschlossen und Fördermittel beantragt. Nutrivo
befindet sich nach erfolgreicher Machbarkeitsphase in der Entwicklung einer
ersten nutzbaren Produktversion. Daraus entstehen zusätzliche
Erlösmöglichkeiten, deren wirtschaftlicher Beitrag jedoch erst mit der
erfolgreichen Kommerzialisierung sichtbar werden wird.

Die Halbjahreszahlen der Muttergesellschaft zeigen weiterhin eine
angespannte Ertragslage. Die Umsatzerlöse gingen um 33,8 % auf 89,4 TEUR
zurück (VJ: 135,0 TEUR). Höhere Personalaufwendungen sowie Rechts- und
Beratungskosten belasteten das Ergebnis. Das EBITDA verschlechterte sich auf
-661,3 TEUR (VJ: -539,4 TEUR), der Halbjahresfehlbetrag auf -703,5 TEUR (VJ:
-586,1 TEUR). Das Insourcing bislang externer Aufgaben soll künftig
Entlastungen ermöglichen, die sich in den vorliegenden Zahlen noch nicht
nachweisen lassen.

Das Eigenkapital sank gegenüber dem Jahresende 2025 von 5,40 Mio. EUR auf 4,69
Mio. EUR, die Eigenkapitalquote von 56,6 % auf 50,3 %. Die Barmittel der AG
verringerten sich von 104,9 TEUR auf 1,9 TEUR. Diese Angaben betreffen den
Einzelabschluss und erlauben keine abschließende Beurteilung der gesamten
Gruppenliquidität. Ein wesentlicher Teil des Portfolios liegt bei
Incredulous Labs. Für die Finanzierung bleiben deshalb tatsächlich
verfügbare Portfoliorückflüsse, konzerninterne Zahlungen und gegebenenfalls
zusätzliche Finanzierungen entscheidend.

Wir bewerten die Gruppe weiterhin anhand eines Adjusted-NAV-Ansatzes, der
eine teilweise Wertaufholung ausgewählter Beteiligungen und Tokenrechte
berücksichtigt. Vom angesetzten Bruttovermögenswert von 14,70 Mio. EUR ziehen
wir 5,10 Mio. EUR für Verpflichtungen und Finanzierungsrisiken sowie 1,49 Mio.
EUR für den Barwert zukünftiger Netto-Holdingkosten ab. Daraus ergibt sich ein
Adjusted NAV von 8,11 Mio. EUR. Der reduzierte Holdingkostenansatz setzt
nachhaltige Einsparungen und eine geringere Nettokostenbelastung voraus.
Unter den zugrunde gelegten Annahmen bestätigen wir das Rating KAUFEN mit
einem gerundeten Kursziel von 2,00 EUR. Die Wertrealisierung bleibt wesentlich
von den Tokenmärkten, erfolgreichen Monetarisierungen und der Umsetzung von
ABAG 2.0 abhängig.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f158b0d0ccec2999d3a724b14ace1f6d

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Fertigstellung: 22.10.2026 (15:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 22.10.2026 (16:00 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=fd83f247-ce1b-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2420586 22.10.2026 CET/CEST

°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Advanced Blockchain

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: Was Profis jetzt tun19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen