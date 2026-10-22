Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG

22.10.2026 / 14:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG

     Unternehmen:               q.beyond AG
     ISIN:                      DE000A41YDG0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      22.10.2026
     Kursziel:                  5,20 EUR (zuvor: 5,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Q3: Erwartungen für Transformationsjahr 2026 erneut gesenkt

q.beyond hat gestern vorläufige Q3-Zahlen veröffentlicht und die Prognose
für 2026 erneut gesenkt. Während der Umsatz im Rahmen unserer Erwartungen
lag, fiel das EBITDA nochmals schwächer aus als angesichts der angekündigten
Transformationskosten ohnehin erwartet.

[Tabelle]

Umsatz im Rahmen der Erwartungen, EBITDA deutlich negativ: Der vorläufige
Q3-Umsatz belief sich auf 43,2 Mio. EUR (-0,9% yoy) und lag damit nahezu
exakt auf unserer Prognose (MONe: 43,3 Mio. EUR). Nach neun Monaten summiert
sich der Umsatz auf 129,1 Mio. EUR (-3,9% yoy). Das EBITDA fiel mit -4,8
Mio. EUR nach 3,0 Mio. EUR im Vorjahr deutlich negativ aus. Das
Vorjahresergebnis profitierte einerseits von einem positiven Sondereffekt
aus dem Plusnet-Verkauf i.H.v. 2,6 Mio. EUR, war jedoch zugleich von
Investitionen belastet.

Zusätzliche Lizenz- und KI-Kosten verschärfen den Ergebnisrückgang: Für Q3
war bereits ein signifikanter Teil der angekündigten Einmalkosten von 5,0
bis 6,0 Mio. EUR im Zusammenhang mit der KI-Transformation und entsprechend
ein deutlicher Ergebnisrückgang erwartet worden. Darüber hinaus belasteten
zusätzliche Softwarelizenzkosten sowohl im Reselling als auch für die
interne Nutzung das Ergebnis. Auch die KI-Kosten fielen in der
Einführungsphase höher aus als ursprünglich in den kommunizierten
Transformationskosten berücksichtigt. Diese erhöhten Kosten dürften u.E.
auch auf die Einführungsphase zurückzuführen sein, in der zunächst geeignete
Einsatzmöglichkeiten und Best Practices identifiziert werden. Mit
zunehmender Erfahrung und einem stärker kostenoptimierten Einsatz, etwa
durch die vermehrte Nutzung von Open-Source-Modellen, könnten sich die
Kosten perspektivisch reduzieren lassen. Vor diesem Hintergrund bestätigt
q.beyond die für 2027 geplanten Einsparungen i.H.v. 7,0 Mio. EUR.

Prognosesenkung impliziert negatives Q4-EBITDA, deutliche Erholung für 2027
erwartet: q.beyond erwartet für 2026 nun einen Umsatz von 174-178 Mio. EUR
(zuvor: 176 -180 Mio. EUR) und ein EBITDA von -4 bis -2 Mio. EUR (zuvor: 3-7
Mio. EUR). Die Umsatzanpassung begründet das Unternehmen mit zeitlich
verschobenen Projekten. Zusammen mit den daraus resultierenden fehlenden
Deckungsbeiträgen sowie den höheren Lizenz- und KI-Kosten führt dies auch
auf Jahressicht zu einem negativen EBITDA. Aus der aktualisierten Prognose
ergibt sich für Q4 ein Umsatz von 44,9 bis 48,9 Mio. EUR bei einem EBITDA
von -2,3 bis -0,3 Mio. EUR. Für 2027 bestätigt q.beyond die Rückkehr zu
einem positiven Konzernergebnis, was u.E. ein zweistelliges EBITDA
impliziert. Neben dem Wegfall der Einmalkosten für die Personalumstellung
und den daraus resultierenden Einsparungen dürften der deutlich gestiegene
Auftragseingang (9M/26: +22% yoy) sowie der ganzjährige GITG-Beitrag die
Ergebnisentwicklung stützen. Wir rechnen daher weiterhin mit einer
deutlichen operativen Verbesserung, reduzieren unsere Prognosen jedoch
angesichts der begrenzten Visibilität hinsichtlich der weiteren Entwicklung
der KI-Kosten.

Fazit: H2 scheint die kürzlich gesenkten Erwartungen nochmal zu
untertreffen, während Auftragseingang und Einsparprogramm die Perspektive
für 2027 stützen. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem reduzierten
Kursziel i.H.v. 5,20 EUR (zuvor: 5,50 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7905905624c6ddaac4f0b21ffe838273

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=f85fa1a9-ce11-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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