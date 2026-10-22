Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG 22.10.2026 / 14:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG Unternehmen: q.beyond AG ISIN: DE000A41YDG0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.10.2026 Kursziel: 5,20 EUR (zuvor: 5,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Q3: Erwartungen für Transformationsjahr 2026 erneut gesenkt q.beyond hat gestern vorläufige Q3-Zahlen veröffentlicht und die Prognose für 2026 erneut gesenkt. Während der Umsatz im Rahmen unserer Erwartungen lag, fiel das EBITDA nochmals schwächer aus als angesichts der angekündigten Transformationskosten ohnehin erwartet. [Tabelle] Umsatz im Rahmen der Erwartungen, EBITDA deutlich negativ: Der vorläufige Q3-Umsatz belief sich auf 43,2 Mio. EUR (-0,9% yoy) und lag damit nahezu exakt auf unserer Prognose (MONe: 43,3 Mio. EUR). Nach neun Monaten summiert sich der Umsatz auf 129,1 Mio. EUR (-3,9% yoy). Das EBITDA fiel mit -4,8 Mio. EUR nach 3,0 Mio. EUR im Vorjahr deutlich negativ aus. Das Vorjahresergebnis profitierte einerseits von einem positiven Sondereffekt aus dem Plusnet-Verkauf i.H.v. 2,6 Mio. EUR, war jedoch zugleich von Investitionen belastet. Zusätzliche Lizenz- und KI-Kosten verschärfen den Ergebnisrückgang: Für Q3 war bereits ein signifikanter Teil der angekündigten Einmalkosten von 5,0 bis 6,0 Mio. EUR im Zusammenhang mit der KI-Transformation und entsprechend ein deutlicher Ergebnisrückgang erwartet worden. Darüber hinaus belasteten zusätzliche Softwarelizenzkosten sowohl im Reselling als auch für die interne Nutzung das Ergebnis. Auch die KI-Kosten fielen in der Einführungsphase höher aus als ursprünglich in den kommunizierten Transformationskosten berücksichtigt. Diese erhöhten Kosten dürften u.E. auch auf die Einführungsphase zurückzuführen sein, in der zunächst geeignete Einsatzmöglichkeiten und Best Practices identifiziert werden. Mit zunehmender Erfahrung und einem stärker kostenoptimierten Einsatz, etwa durch die vermehrte Nutzung von Open-Source-Modellen, könnten sich die Kosten perspektivisch reduzieren lassen. Vor diesem Hintergrund bestätigt q.beyond die für 2027 geplanten Einsparungen i.H.v. 7,0 Mio. EUR. Prognosesenkung impliziert negatives Q4-EBITDA, deutliche Erholung für 2027 erwartet: q.beyond erwartet für 2026 nun einen Umsatz von 174-178 Mio. EUR (zuvor: 176 -180 Mio. EUR) und ein EBITDA von -4 bis -2 Mio. EUR (zuvor: 3-7 Mio. EUR). Die Umsatzanpassung begründet das Unternehmen mit zeitlich verschobenen Projekten. Zusammen mit den daraus resultierenden fehlenden Deckungsbeiträgen sowie den höheren Lizenz- und KI-Kosten führt dies auch auf Jahressicht zu einem negativen EBITDA. Aus der aktualisierten Prognose ergibt sich für Q4 ein Umsatz von 44,9 bis 48,9 Mio. EUR bei einem EBITDA von -2,3 bis -0,3 Mio. EUR. Für 2027 bestätigt q.beyond die Rückkehr zu einem positiven Konzernergebnis, was u.E. ein zweistelliges EBITDA impliziert. Neben dem Wegfall der Einmalkosten für die Personalumstellung und den daraus resultierenden Einsparungen dürften der deutlich gestiegene Auftragseingang (9M/26: +22% yoy) sowie der ganzjährige GITG-Beitrag die Ergebnisentwicklung stützen. Wir rechnen daher weiterhin mit einer deutlichen operativen Verbesserung, reduzieren unsere Prognosen jedoch angesichts der begrenzten Visibilität hinsichtlich der weiteren Entwicklung der KI-Kosten. Fazit: H2 scheint die kürzlich gesenkten Erwartungen nochmal zu untertreffen, während Auftragseingang und Einsparprogramm die Perspektive für 2027 stützen. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem reduzierten Kursziel i.H.v. 5,20 EUR (zuvor: 5,50 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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