Original-Research: Somec S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Somec S.p.A. - von GBC AG

22.10.2026 / 10:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Somec S.p.A.

     Unternehmen:               Somec S.p.A.
     ISIN:                      IT0005329815

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  26,95 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Marcel Goldmann, Cosmin Filker

1.HJ 2026: Starkes operatives Ergebnis; erzielter Rekordauftragsbestand
ermöglicht die mittelfristige Rückkehr auf den Wachstumskurs

Im vergangenen Geschäftsjahr 2025 hat Somec insbesondere bedingt durch
negative Wechselkurseffekte und die verstärkte Fokussierung auf
margenträchtigere Projekte einen Konzernumsatzrückgang um 3,3% auf 370,02
Mio. EUR (VJ: 382,82 Mio. EUR) verzeichnet. Auf Basis konstanter Wechselkurse
belief sich der Umsatzrückgang auf 2,1%. Entgegengesetzt hierzu konnten das
EBITDA und die operative Marge v.a. durch die verstärkte Konzentration auf
margenstärkere Aufträge deutlich um 12,7% auf 33,32 Mio. EUR (VJ: 29,58 Mio.
EUR) bzw. auf 9,0% (VJ: 7,7%) zulegen. Parallel hierzu wurde ebenfalls das
Nettoergebnis (nach Minderheiten) stark verbessert auf 4,82 Mio. EUR (VJ:
-3,30 Mio. EUR).

In Bezug auf das erste Halbjahr 2026 hat Somec v.a. aufgrund von
währungsseitigem Gegenwind und einer bewusst selektiveren Auswahl von
Projekten einen Umsatzrückgang um 3,3% auf 186,32 Mio. EUR (1. HJ 2025: 192,72
Mio. EUR) hinnehmen müssen. Auf Basis konstanter Wechselkurse betrug der
Umsatzrückgang lediglich 1,4%. Entgegengesetzt hierzu konnten durch eine
verstärkte Fokussierung auf margenstärkere Aufträge, einen ausgewogeneren
Umsatzmix und stärkere Effizienzgewinne auf allen Ergebnisebenen deutliche
Verbesserungen erzielt werden. So wurde das EBITDA deutlich um 10,8% auf
17,54 Mio. EUR (1. HJ 2025: 15,83 Mio. EUR) gesteigert, woraus eine Erhöhung der
EBITDA-Marge auf 9,4% (1. HJ 2025: 8,2%) resultierte. Auch das Nettoergebnis
(nach Minderheiten) wurde stark verbessert auf 6,12 Mio. EUR (1. HJ 2025: 1,63
Mio. EUR).

Der Somec-Konzern hat für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 keine konkrete
Guidance herausgegeben. Dennoch erwartet das Management der
Engineering-Gesellschaft laut eigenen Äußerungen im Halbjahres-Earnings-Call
für das zweite Geschäftshalbjahr 2026 eine leichte Verbesserung bei der
Konzernumsatzentwicklung.

Laut Aussagen des Somec-Managements von Mitte September 2026 gegenüber
Teleborsa soll der Konzern auch mittelfristig wieder über alle drei
Geschäftsbereiche hinweg auf den Wachstumskurs zurückkehren. Konkret wird
für das "Horizons"-Segment erwartet, dass die Kernsparte nach einer
Konsolidierungsphase wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad
zurückfindet. Als wesentliche Wachstumstreiber wurden hierbei das zivile
Fassadengeschäft, der Schiffsneubau und das Refitting-Geschäft
identifiziert. Hinsichtlich des Geschäftsbereichs "Talenta" erwartet Somec
eine Fortsetzung des Wachstums, v.a. im Bereich des Schiffsneubaus und bei
maritimen Refitting-Aktivitäten. Auch in Bezug auf die "Mestieri"-Sparte
rechnet Somec basierend auf dem erwarteten Wiederanlaufen verschiedener
Interiors-Projekte mittelfristig mit der Rückkehr in den Wachstumsmodus.
Daneben strebt das Unternehmen auch ab 2027 die Wiederaufnahme der
M&A-Aktivitäten im "Mestieri"-Geschäftsfeld an, wodurch sich in der Folge
zusätzliche Wachstumsimpulse ergeben könnten.

Um ab dem Geschäftsjahr 2027 wieder auf einen signifikanten Wachstumskurs
zurückkehren zu können, kann der Somec-Konzern auf einen umfangreichen
Auftragsbestand zurückgreifen. Der Gesamtauftragsbestand erhöhte sich zum
Stichtag 30.06.2026 deutlich auf 956,0 Mio. EUR (31.12.2025: 771,0 Mio. EUR).
Durch die von Somec nach dem Halbjahresstichtag gewonnenen Großaufträge, wie
z.B. den prestigeträchtigen 350-Park-Avenue-Rekordauftrag für Fabbrica,
erreichte der Gesamtauftrags-bestand zuletzt sogar das Rekordniveau von über
1,1 Mrd. EUR.

Vor dem Hintergrund der schwächeren Halbjahresumsätze von Somec, die unter
unseren Erwartungen lagen, haben wir unsere bisherigen Umsatzschätzungen für
das aktuelle Geschäftsjahr 2026 leicht nach unten angepasst auf nun 375,13
Mio. EUR (zuvor: 379,94 Mio. EUR). Angesichts der starken operativen
Ergebnisentwicklung bzw. Rentabilität im ersten Halbjahr haben wir dennoch
unsere bisherige EBITDA-Schätzung (EBITDA GBCe: 36,25 Mio. EUR) für die
aktuelle Geschäftsperiode beibehalten. Auch unsere Umsatz- und
EBITDA-Schätzungen für das darauffolgende Geschäftsjahr 2027 haben wir
unverändert belassen.

In Anbetracht des Rekordauftragsbestands (zuletzt über 1,1 Mrd. EUR), der die
Visibilität der künftigen Umsätze stark erhöht hat, und der vom
Somec-Management erwarteten mittelfristigen Rückkehr des Konzerns auf den
Wachstumskurs, haben wir unsere Umsatz- und EBITDA-Schätzungen für das
Geschäftsjahr 2028 auf 408,54 Mio. EUR (zuvor: 399,73 Mio. EUR) bzw. 42,09 Mio.
EUR (zuvor: 40,53 Mio. EUR) angehoben.

Angesichts des zum Ende des ersten Halbjahr 2026 verbesserten
Finanzergebnisses und den unter unseren Erwartungen angefallenen
Abschreibungen (D&A), haben wir unsere bisherigen Nettoergebnis- und
EBIT-Schätzungen für das Geschäftsjahre 2026 und die Folgejahre ebenfalls
erhöht.

Insgesamt sollte es dem Engineering-Konzern auch zukünftig gelingen, mit den
stark im maritimen Sektor verankerten umfangreichen Geschäftsaktivitäten von
der weltweit weiterhin boomenden Kreuzfahrtbranche zu profitieren. Durch den
prestigeträchtigen Rekordauftrag für Fabbrica sollte auch das
US-Fassadenbusiness in den kommenden Geschäftsjahren wieder an Fahrt
aufnehmen können. Die avisierte Wiederaufnahme der M&A-Aktivitäten ab dem
kommenden Geschäftsjahr 2027, mit dem Schwerpunkt auf der Mestieri-Sparte,
eröffnet zusätzliches Wachstumspotenzial und könnte das künftige
Wachstumstempo nochmals spürbar erhöhen.

Basierend auf unseren angepassten Umsatz- und Ergebnisprognosen für das
aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre haben wir unser bisheriges
Kursziel auf 26,95 EUR (zuvor: 22,70 EUR) erhöht. Unsere Kurszielerhöhung
resultiert primär aus unseren signifikant angehobenen Prognosen für das
Geschäftsjahr 2028 und der damit verbundenen höheren Ausgangsbasis für die
Schätzungen der Folgejahre. Kurszielerhöhend wirkte auch der eingetretene
sogenannte "Roll-Over-Effekt" (neuer Kurszielhorizont 31.12.2027 statt
bisher 31.12.2026). Kurszielmindernd wirkten hingegen unsere angehobenen
Kapitalkosten (WACC) infolge der Erhöhung des risikofreien Zinssatzes (von
zuvor 3,0% auf derzeit 3,5%). In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben
wir damit weiterhin das Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=0f031717b2f3a5ef969a2ecf5b201004

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 5b, 6a, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Fertigstellungsdatum: 21.10.2026 (17:25 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 22.10.2026 (10:30 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=2a878ada-cdeb-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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