Pressestimme: 'Handelsblatt' zu SpaceX/Tesla

dpa-AFX · Uhr
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu SpaceX/Tesla:

"Die Aktien von SpaceX gingen nachbörslich durch die Decke, auch die Tesla-Aktionäre jubelten. Und der reichste Mann der Welt bekommt seinen Willen. Warum eigentlich? Geschäftlich ergibt die Fusion keinen Sinn. SpaceX und Tesla könnten durch einen Zusammenschluss Vorteile heben, etwa durch Kooperationen rund um Chips, Roboter und Künstliche Intelligenz (KI), behauptet Musk. Aha. Nach dieser Logik könnten auch OpenAI und Vorwerk fusionieren, an schlauen Robotern arbeiten beide. Oder Nvidia und McDonald's, Rechenpower steckt schließlich auch in der Burger-Kasse. Ernsthaft: Synergien hebt man so nicht. Das Einzige, was durch die Megafusion steigen würde, ist die Intransparenz im Musk-Universum."/yyzz/DP/he

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