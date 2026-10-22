Razzia bei Rechtsaußen-Fraktion im Europaparlament - Ermittlungen wegen EU-Geldern

Reuters · Uhr
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Brüssel, ⁠21. Okt (Reuters) - Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat Büros der rechtsgerichteten Fraktion "Patrioten für Europa" im Europäischen Parlament durchsucht. Die Razzien in Brüssel und ‌Straßburg am Mittwoch stünden im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen mutmaßlicher Veruntreuung von EU-Geldern gegen ⁠die frühere ⁠Fraktion "Identität und Demokratie" (ID), teilte die Fraktion "Patrioten für Europa" auf der Plattform X mit. Die ID-Fraktion hatte sich 2024 aufgelöst. Viele ihrer Mitarbeiter wechselten daraufhin zu den "Patrioten ‌für Europa". Die EPPO bestätigte ‌Durchsuchungen in Frankreich und Belgien wegen des Verdachts der Zweckentfremdung europäischer Gelder durch eine ⁠ehemalige Fraktion des Europaparlaments.

Die "Patrioten für Europa" erklärten, ‌nicht in die Ermittlungen ⁠gegen die aufgelöste ID-Fraktion verwickelt zu sein. Die Fraktion ist die drittgrößte Kraft im Europaparlament. Ihr gehören unter anderem ‌das französische ⁠Rassemblement National (RN) um Präsidentschaftskandidatin Marine ⁠Le Pen, die ungarische Fidesz-Partei und die spanische Vox an. In der ehemaligen ID-Fraktion waren zudem die italienische Lega und die FPÖ aus Österreich vertreten.

(Bericht von Sudip Kar-Gupta, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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