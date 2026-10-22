RBI will sich nach Gerichtssieg Strabag-Milliardenpaket sichern

Wien, 22. ⁠Okt (Reuters) - Die Raiffeisen Bank International (RBI) ist im Ringen um ein Aktienpaket am Baukonzern Strabag einen juristischen Schritt weiter. Ein vom Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen erlassenes Versäumnisurteil gegen die russische Gesellschaft Rasperia habe am Donnerstag Rechtskraft erlangt, teilte die Bank mit. ‌Die RBI werde nun bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) die Freigabe der Strabag-Aktien beantragen. Damit solle ein Schadenersatzanspruch in Höhe von 3,15 Milliarden Euro gegen Rasperia ⁠vollstreckt werden.

Die ⁠Klage in Wien zog jedoch eine prompte Reaktion aus Russland nach sich. Wie am Dienstag bekannt wurde, verurteilte ein russisches Gericht die dortige RBI-Tochter zu einer Strafzahlung von 342 Millionen Euro an Rasperia. Für die RBI sei dies eine "erwartbare Folge" gewesen. Ein russisches Gericht hatte der Bank zwar eine Schadenersatzklage in ‌Österreich erlaubt, diese jedoch auf einen Streitwert von ‌2,85 Milliarden Euro begrenzt. Die RBI klagte in Wien jedoch 3,15 Milliarden Euro ein, die in Russland verhängte Strafe entspricht dem Mehrbetrag zuzüglich Gerichtsgebühren.

Hintergrund der Klage in Wien ⁠ist ein Urteil aus dem Frühjahr 2025. Damals hatte ein russisches Gericht die ‌russische RBI-Tochter zur Zahlung von rund 2,4 ⁠Milliarden Euro an Rasperia verurteilt. Der Rechtsstreit hatte sich daran entzündet, dass die Strabag wegen der EU-Sanktionen gegen den ursprünglichen Aktionär, den Oligarchen Oleg Deripaska, keine Dividenden an Rasperia auszahlen durfte. Da die Strabag ‌in Russland keine Vermögenswerte besitzt, hatte ⁠Rasperia daraufhin die dortige RBI-Tochter verklagt. Mit ⁠dem nun rechtskräftigen Urteil in Wien will die RBI diesen in Russland entstandenen Schaden kompensieren und auf die in Österreich eingefrorenen Vermögenswerte von Rasperia zugreifen.

Bei den eingefrorenen Vermögenswerten handelt es sich um ein Paket von 28,5 Millionen Strabag-Aktien sowie um Dividenden und eine Barausschüttung. Wer heute hinter Rasperia steht, ist unklar. Die RBI ist die größte westliche Bank, die noch in Russland tätig ist, und steht unter Druck der Europäischen Zentralbank, ihr dortiges ⁠Geschäft deutlich zurückzufahren.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)