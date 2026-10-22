Roche legt im Sommerquartal kräftig zu - Ausblick bestätigt

Frankfurt, 22. ⁠Okt (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat im dritten Quartal dank stark gefragter Medikamente und einer Erholung im Diagnostik-Geschäft weiter zugelegt. Erstmals seit Längerem profitierte der Konzern dabei wieder ‌von günstigen Wechselkursen. Der Umsatz stieg in Franken um acht Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt ⁠wuchsen ⁠die Erlöse um sieben Prozent. In den ersten neun Monaten setzte Roche dabei insgesamt 46,5 Milliarden Franken um. Analysten hatten mit einem Plus gerechnet, da der stärkere Dollar den sonst starken Schweizer Franken etwas ausglich.

Roche bestätigte ‌seinen Ausblick für das Gesamtjahr und ‌rechnet weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem Gewinnwachstum im hohen einstelligen Bereich. Zum Gewinn ⁠im dritten Quartal macht das Unternehmen traditionell keine Angaben.

Die ‌Erlöse in der Pharmasparte kletterten ⁠in den ersten neun Monaten währungsbereinigt um sieben Prozent auf 36,2 Milliarden Franken. Neuere Arzneien wie das Augenmittel Vabysmo, das Blutermedikament Hemlibra und das Multiple-Sklerose-Mittel ‌Ocrevus trieben das Wachstum ⁠an. Sie glichen die anhaltenden ⁠Umsatzeinbußen durch Nachahmermedikamente bei älteren Krebsmitteln wie Avastin oder Herceptin mehr als aus.

Die Diagnostik-Sparte verzeichnete in den ersten drei Quartalen währungsbereinigt ein Plus von vier Prozent auf 10,3 Milliarden Franken. Eine steigende Nachfrage im Basisgeschäft glich die belastenden Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen dabei mehr als aus.

(Bericht von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)