ROUNDUP/Aktien New York: Tech-Größen überzeugen nicht - Nasdaq wieder tiefer

NEW YORK (dpa-AFX) - Deutlich gestiegene Ölpreise und negativ aufgenommene Aussagen von Tech-Größen wie Meta , Tesla , Lam Research und IBM zur Geschäftsentwicklung geben der Nasdaq-Börse am Donnerstag wieder einen kräftigen Dämpfer. Mit der Erholung vom Vortag ist es somit schnell wieder vorbei.

Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor im frühen Börsengeschäft 1,66 Prozent auf 29.328 Punkte. Für den in diesem Monat im Vergleich deutlich besser laufenden Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,26 Prozent auf 52.720 Zähler nach unten. Der marktbreite und mit Techwerten gespickte S&P 500 sank um 0,90 Prozent auf 7.688 Punkte.

Weitere Pläne von Meta zur Aufstockung der Investitionen schürten abermals Befürchtungen, dass die Technologiegiganten in einem bereits gesättigten Markt mehr Anleihen für den Ausbau der KI-Infrastruktur auflegen werden. Allein Meta steckt in diesem Jahr mindestens 135 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur. Das Geld dafür liefert weiter das boomende Werbegeschäft. Die Aktien des Social-Media-Riesen rutschten am Donnerstag nach den am Vorabend präsentierten Quartalszahlen um 5,4 Prozent ab.

"Die Botschaft scheint immer deutlicher zu werden: Der Markt ist nach wie vor bereit, hohe Investitionen in KI zu belohnen, stellt jedoch immer höhere Anforderungen an die Renditen", sagte Santiago Mateo, Leiter des Aktienbereichs der CaixaBank AM. "Die Anleger wollen Nachweise dafür, dass sich die Investitionen in ein stärkeres Wachstum, eine bessere Monetarisierung und letztendlich in Gewinnen niederschlagen."

Den zuletzt erholten Aktien von Tesla brockte ein Gewinneinbruch im vergangenen Quartal anfangs deutliche Verluste ein. Anschließend machten sie das Minus wett und bewegen sich nun erneut am Widerstand um 388 US-Dollar. Die Resultate des E-Fahrzeugbauers seien insgesamt erfreulich ausgefallen, schrieb JPMorgan-Analyst Rajat Gupta. Kurzfristig bleibe es aber aus finanzieller Sicht zunächst bei steigenden Betriebskosten und erhöhten Investitionsanstrengungen.

Für die Titel von Lam Research ging es um 7,6 Prozent bergab. Der Chipindustriezulieferer konnte die Anleger mit seinen weitgehend erwartungsgemäßen Zahlen für das vergangene und den Zielen für das laufende Quartal nicht aus der Reserve locken.

Ähnlich sah es beim traditionsreichen IT-Unternehmen IBM aus: Trotz einer überraschend deutlichen Umsatz- und Gewinnsteigerung in den vergangenen Monaten büßten die Aktien 2,8 Prozent ein. Als möglichen Grund sahen Börsenhändler den lediglich beibehaltenen Jahresausblick.

Die Titel von Spotify sprangen um 8 Prozent hoch. Der Streamingdienst steigerte mit Rückenwind durch ein Wachstum der zahlenden sowie werbefinanzierten Abonnements Umsatz und Gewinn deutlich.

Ein überraschend guter Start ins neue Geschäftsjahr bescherte dem Konsumgüterriesen Procter & Gamble ein Kursplus von 5,5 Prozent. Die Papiere notieren damit nur noch knapp unter ihrem Jahreshoch von Ende Februar.

Die Aktien von Lockheed Martin gewannen gut 6 Prozent. Der Rüstungskonzern meldete einen Großauftrag der US-Streitkräfte für mindestens 850 weitere F-35-Kampfjets und hob dank der hohen Nachfrage nach seinen Raketen-Waffensystemen den Jahresausblick an./ajx/he