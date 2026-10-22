ROUNDUP: Behörde: Zwei Tote bei Angriff auf saudischen Flughafen Dammam

RIAD (dpa-AFX) - Bei einem Angriff auf den Flughafen im saudi-arabischen Dammam sind zwei Menschen getötet worden. Wie die Luftfahrtbehörde auf der Plattform X mitteilte, wurden bei der Attacke am Mittwochabend acht weitere Menschen verletzt. Zudem sei Sachschaden entstanden, dessen Ausmaß noch ermittelt werde. Der Flughafen der Stadt am Persischen Golf war in diesem Monat schon einmal Ziel eines Angriffs der jemenitischen Huthi-Miliz gewesen. Auch dabei war es zu Sachschäden gekommen.

Bei einem weiteren Angriff am Mittwoch waren in Saudi-Arabien zudem zwei Menschen durch Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne der vom Iran unterstützten Huthi getötet worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA meldete. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es. Die Luftabwehr habe die Drohne, die auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Aramco gezielt habe, abgeschossen.

Die schiitischen Huthi griffen zuletzt mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern mehrfach Ziele im benachbarten sunnitischen Königreich Saudi-Arabien an. Dabei gab es Tote und Verletzte, unter anderem am Flughafen der Hauptstadt Riad. Saudi-Arabien wiederum ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet und greift dort die Huthi an. Das Königreich kämpft mit Verbündeten seit bereits mehr als zehn Jahren gegen die Rebellen. Dieser Bürgerkrieg, bei dem von Hunderttausenden Toten durch direkte und indirekte Kriegsfolgen ausgegangen wird, ist im Zuge des Iran-Kriegs neu entflammt./ln/DP/jha