ROUNDUP: Russische Raketen treffen Kiew

KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Militärangaben von Russland am späten Abend mit ballistischen Raketen beschossen worden. Die höchste Alarmstufe wurde um 22.06 Uhr Ortszeit (21.06 Uhr MESZ) ausgelöst. Nur zwei Minuten später meldete die ukrainische Luftwaffe den Anflug mehrerer Raketen. Medien berichteten von lauten Explosionen über der Stadt.

Eine zweite Angriffswelle folgte etwa anderthalb Stunden später, ohne dass neue Einschläge gemeldet wurden. Dies könnte auf eine erfolgreiche Abwehr hindeuten. Der Raketen- und Drohnenalarm hatte gegen Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) fast die gesamte Ukraine erfasst.

Mehrere Wohnhäuser beschädigt

Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, dass Wohnhäuser und eine Tankstelle auf dem östlichen Ufer des Dnipro von herabfallenden Trümmern beschädigt worden seien. Es gebe mindestens fünf Verletzte. Nicht auszuschließen sei, dass noch Menschen aus den beschädigten Gebäuden gerettet werden müssten. Ein genauerer Überblick über Opfer und Schäden stand aus. In der Nacht zuvor hatten russische Drohnen Kiew attackiert.

In der vergangenen Woche hatte es mehrere Angriffe ballistischer Raketen aus Russland gegeben, bei denen in Kiew verspätet Luftalarm ausgelöst wurde. Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagte, es haben keine vorherigen Warnungen ausländischer Verbündeter gegeben. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg./fko/DP/zb