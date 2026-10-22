Silber - Die großen Leitplanken

2026 erweist sich beim Silberpreis bislang als ausgesprochen schwankungsintensives Jahr. Zwischen dem Rekordhoch von Ende Januar bei 122 USD und dem Jahrestief vom Juli bei 55 USD lag eine beträchtliche Handelsspanne – per Saldo fällt die Jahresbilanz bisher mit -19 % deutlich negativ aus. Dazu passend befindet sich das Edelmetall seit Ende August wieder im Rückwärtsgang. In diesem Zuge wurde auch das Jahrestief bei 54,74 US-Dollar getestet. Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der Silberpreis dabei entlang des alten Abwärtstrends (akt. bei 55,68 USD), der Ende Januar seinen Anfang nahm. In der Konsequenz entsteht auf diesem Niveau eine wichtige Kreuzunterstützung, welche es in Zukunft unbedingt zu verteidigen gilt. Ein nachhaltiger Bruch würde die Hoffnungen auf eine Stabilisierung zunichtemachen. Auf der Oberseite wartet bei 71/72 USD das entscheidende Barrierenbündel. Dort fallen das Augusthoch (71,16 USD), der Jahresschlussstand 2025 (71,26 USD) und die 200-Tage-Linie (akt. bei 71,78 USD) zusammen. Diese geballte Widerstandszone hat es in sich: Gelingt der Sprung darüber, wäre zugleich eine große Bodenbildung vollendet und der Silberpreis zurück in der Erfolgsspur.

Silber (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.