SpaceX: 830 % mehr KI-Umsatz – hebt die Aktie jetzt richtig ab?









Raketenstarts, Satelliteninternet und die Vision vom Leben auf dem Mars machen SpaceX weltweit bekannt. Doch die jüngsten Quartalszahlen lenken den Blick auf einen anderen Wachstumsmotor: künstliche Intelligenz. Die KI-Sparte steigert ihre Erlöse um rund 830 Prozent und ist inzwischen größer als das Starlink-Geschäft. Der Konzernumsatz springt auf 14,58 Milliarden Dollar, unter dem Strich stehen 4,40 Milliarden Gewinn. Entwickelt sich Elon Musks Raumfahrtunternehmen gerade zu einem der wichtigsten Anbieter von KI-Infrastruktur?





Die Börse feiert die Ergebnisse – gleichzeitig wächst die finanzielle Dimension des Ausbaus. Für das vierte Quartal stehen Investitionen von bis zu 40 Milliarden Dollar im Raum. Damit wird entscheidend, wie schnell neue Rechenzentren und zusätzliche Satellitenkapazität wirtschaftliche Erträge liefern. Andreas Bernstein und Roland Jegen beleuchten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Rolle von Starlink, den KI-Boom und die offene Frage einer möglichen Verbindung mit Tesla. Die Aufzeichnung zeigt, welche Fortschritte bereits messbar sind und welche Erwartungen SpaceX erst noch erfüllen muss.













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