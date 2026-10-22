Starker Aktienhandel beschert Barclays Gewinnplus

Reuters · Uhr
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London, 22. ⁠Okt (Reuters) - Ein Gewinnplus im dritten Quartal ermöglicht der britischen Großbank Barclays einen neuen Aktienrückkauf im Wert von 500 Millionen Pfund. Der Vorsteuergewinn kletterte um zwölf Prozent auf ‌2,3 Milliarden Pfund, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Damit traf die Bank in etwa die Prognosen von ⁠Analysten. ⁠Die Ergebnisse von Barclays eröffnen die Berichtssaison der großen europäischen Banken.

Die Investmentbank-Sparte verbuchte Erträge von 3,1 Milliarden Pfund und verfehlte damit die Analystenschätzungen leicht. Besonders stark entwickelte sich dagegen der Aktienhandel, dessen Erträge um 47 ‌Prozent zulegten. Damit übertraf Barclays die ‌fünf größten US-Banken, die hier im Schnitt ein Plus von 37 Prozent verzeichneten. Im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren brachen ⁠die Erträge dagegen um 19 Prozent ein. Dies war ‌indes ein stärkerer Rückgang als ⁠bei den US-Konkurrenten. "Ich bin mit der anhaltenden operativen und finanziellen Dynamik von Barclays zufrieden", erklärte Bankenchef C. S. Venkatakrishnan. Die Eigenkapitalrendite (RoTE) habe im dritten ‌Quartal bei 11,7 Prozent ⁠gelegen. Die Bank sei auf ⁠Kurs, alle Ziele für 2026 zu erreichen, oder habe sie bereits erreicht. Die starke Kapitalbildung und eine harte Kernkapitalquote (CET1) von 14,2 Prozent ermöglichten den neuen Aktienrückkauf. Damit steigen die Ausschüttungen an die Aktionäre im laufenden Jahr auf 2,8 Milliarden Pfund.

(Bericht von Lawrence White; geschrieben von Anneli Palmen, Redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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