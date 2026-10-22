Steuerschätzer erwarten bis 2030 rund 43,4 Mrd Euro höhere Einnahmen

Reuters · Uhr
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Berlin, 22. ⁠Okt (Reuters) - Bund, Länder und Gemeinden können nach der neuen Steuerschätzung bis 2030 mit höheren Einnahmen rechnen als noch im Frühjahr erwartet. Für den Gesamtstaat ergibt sich ‌gegenüber der Mai-Prognose ein Plus von 43,4 Milliarden Euro, wie der Arbeitskreis Steuerschätzung am Donnerstag mitteilte. Davon ⁠profitiert ⁠der Bund mit 3,3 Milliarden Euro vergleichsweise wenig. Die Länder können mit zusätzlichen 7,8 Milliarden Euro rechnen, die Gemeinden mit 9,8 Milliarden Euro. Für dieses Jahr erwarten die Steuerschätzer insgesamt sogar 0,8 Milliarden ‌Euro weniger als im Mai, für ‌2027 dagegen ein Plus von 10,9 Milliarden Euro.

Für 2027 ergibt sich für den Bund eine Verbesserung um 4,1 ⁠Milliarden Euro bei Gesamtsteuereinnahmen von 398,6 Milliarden Euro. Darin ‌sind allerdings von der Regierung ⁠geplante Steuerentlastungen noch nicht berücksichtigt, da der Bundestag sie noch nicht beschlossen hat.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) erklärte, er sehe keinen zusätzlichen finanziellen Spielraum für ‌den Bundeshaushalt 2027, über ⁠den in den nächsten ⁠drei Wochen die abschließenden Verhandlungen laufen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages will den Haushaltsentwurf am 12. November in der Bereinigungssitzung festzurren. "Wir werden im Bundeshaushalt weiter konsolidieren müssen, um uns Handlungsspielräume für die Zukunft zu erarbeiten", sagte Klingbeil.

(Bericht von Holger Hansen, Klaus Lauer, Christian Krämer, Maria Martinez, redigiert von Kerstin Dörr. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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