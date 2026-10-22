Steuerschätzung bringt Bund kaum Entlastung – Klingbeil sieht Sparbedarf

- von Holger Hansen ⁠und Klaus Lauer

Berlin, 22. Okt (Reuters) - Der Bund kann in den kommenden Jahren zwar mit leicht höheren Steuereinnahmen rechnen, erhält finanziell aber nach den Worten von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) keine zusätzliche Luft. "Die positive Nachricht: Es gibt keine neuen Lücken", sagte Klingbeil am Donnerstag zur neuen Steuerschätzung. "Die schlechte Nachricht: Es entstehen auch keine neuen Spielräume." Auch für eine von der Union geforderte Senkung der Stromsteuer für alle sei kein Geld da. Für Bund, Länder und Gemeinden erwarten die Steuerschätzer bis 2030 ‌insgesamt 43,4 Milliarden Euro höhere Einnahmen als noch im Frühjahr angenommen. Der Bund profitiert davon aber nur in geringem Umfang.

Die Steuereinnahmen werden demnach 2027 erstmals die Marke von einer Billion Euro überschreiten. Einschließlich der an die EU fließenden Einnahmen rechnen die Steuerschätzer mit 1044,2 Milliarden Euro, ⁠nach 997,9 Milliarden Euro im ⁠laufenden Jahr.

Für den Bundeshaushalt allein fallen die Einnahmen in diesem Jahr jedoch um drei Milliarden Euro niedriger aus als gedacht. Für 2027 kann der Bund dann mit Mehreinnahmen von 4,1 Milliarden Euro rechnen. Dabei sind allerdings geplante Steuersenkungen nicht berücksichtigt, die der Bundestag noch beschließen muss. Haushalts-Staatssekretär Steffen Meyer unterstrich, die ausgewiesenen 4,1 Milliarden Euro würden durch die geplante sogenannte Einkommensteuerreform mit Mindereinnahmen von 1,7 Milliarden Euro und geringerem Spielraum zur Neuverschuldung aufgrund der besser laufenden Konjunktur vollständig aufgezehrt.

Zur Stromsteuer sagte Klingbeil, das Ziel sei richtig, es müsse aber auch finanziert werden. "Wer jetzt Vorschläge macht, wie etwa die Senkung ‌der Stromsteuer, sollte gleichzeitig auch Vorschläge mitbringen, wie man das Ganze finanziert." Er habe entsprechende ‌Vorschläge noch nicht gehört.

VOR ALLEM LÄNDER UND GEMEINDEN KÖNNEN AUF MEHR GELD HOFFEN

Über den gesamten Zeitraum von 2026 bis 2030 summieren sich die erwarteten Mehreinnahmen des Gesamtstaats auf 43,4 Milliarden Euro. Davon entfallen allerdings nur 3,3 Milliarden Euro auf den Bund. Die Länder können mit zusätzlichen 7,8 Milliarden Euro rechnen, die Gemeinden mit 9,8 Milliarden ⁠Euro. In den drei Jahren 2028 bis 2030 ergibt sich für den Bund insgesamt nur ein Plus von 2,2 Milliarden Euro. In der bisherigen Finanzplanung ‌des Bundes fehlen aber für diesen Dreijahreszeitraum über 100 Milliarden Euro, davon allein ⁠22 Milliarden Euro 2028. Klingbeil mahnte zugleich, die Konsequenzen aus der nötigen Konsolidierung fair zu verteilen.

Grundlage der Steuerschätzung sind die verbesserten Konjunkturaussichten der Bundesregierung. Sie rechnet für 2026 inzwischen mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent und für 2027 mit 1,1 Prozent. Die bisherigen Steuereinnahmen bis einschließlich September lagen nach Ministeriumsangaben insgesamt ungefähr im Rahmen der Erwartungen. Allerdings entwickelte sich das Aufkommen aus Kapitalertragsteuern kräftiger, während die ‌Einnahmen aus der veranlagten Einkommensteuer schwächer ausfielen.

CDU-HAUSHÄLTER: KEINE ENTWARNUNG FÜR BUNDESETAT

Die Ergebnisse der ⁠Steuerschätzung sind eine wichtige Grundlage für die Beratungen über den ⁠Bundeshaushalt 2027. Der Haushaltsausschuss soll den Etatentwurf am 12. November in seiner sogenannten Bereinigungssitzung abschließend beraten.

Aus den Reihen der Regierungskoalition kamen verhalten positive Bewertungen, wobei betont wurde, dass keine neuen finanziellen Spielräume entstünden. SPD-Haushaltspolitiker Thorsten Rudolph sprach von einem Erfolg der Bundesregierung, deren Investitionsoffensive wirke. Deutlich zurückhaltender äußerte sich sein Unions-Kollege Christian Haase (CDU): "Trotz der besseren Einnahmeentwicklung kann es leider keine Entwarnung für den Bundeshaushalt geben."

Aus der Opposition kam dagegen Kritik. Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer bezeichnete die höheren Einnahmen als "konjunkturelles Strohfeuer", das die Finanznot der Kommunen nicht löse. Linken-Politikerin Doris Achelwilm warf der Regierung falsche Prioritäten vor. "Mehr Einnahmen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bundesregierung die falschen Prioritäten setzt", erklärte sie und forderte, Kürzungen bei Familien und sozialen Leistungen zurückzunehmen.

Auch Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften meldeten sich zu Wort. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) forderte, Reiche und Superreiche stärker zu besteuern. Dagegen mahnten Wirtschafts- und Industrieverbände, den Spielraum für Entlastungen ⁠zu nutzen. Der Handwerksverband ZDH forderte die Umsetzung der zugesagten Stromsteuersenkung. Ähnlich äußerten sich der Industrieverband BDI und die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), die von einem Auftrag sprachen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

(Mitarbeit: Maria Martinez, redigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)