Steuerschätzung bringt Bund kaum Entlastung – Klingbeil sieht Sparbedarf

Berlin, 22. Okt (Reuters) - ⁠Der Bund kann in den kommenden Jahren zwar mit leicht höheren Steuereinnahmen rechnen als bisher erwartet, erhält aber nach den Worten von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) keine neuen finanziellen Spielräume. "Wir werden im Bundeshaushalt weiter konsolidieren müssen, um uns Handlungsspielräume für die Zukunft zu erarbeiten", sagte Klingbeil am Donnerstag. Für Bund, Länder und Gemeinden erwarten die Steuerschätzer bis 2030 insgesamt 43,4 Milliarden Euro ‌höhere Einnahmen als noch im Frühjahr angenommen. Der Bund profitiert davon allerdings nur in geringem Umfang. Vor allem Länder und Gemeinden erhalten mehr Geld.

Die Steuereinnahmen werden demnach 2027 erstmals die Marke von einer Billion Euro überschreiten. Einschließlich ⁠der an die ⁠EU fließenden Einnahmen rechnen die Steuerschätzer mit 1044,2 Milliarden Euro, nach 997,9 Milliarden Euro im laufenden Jahr.

DREI MILLIARDEN EURO WENIGER FÜR DEN BUND 2026

Für den Bundeshaushalt allein fallen die Einnahmen in diesem Jahr jedoch um drei Milliarden Euro niedriger aus als gedacht. Für 2027 kann der Bund dann mit Mehreinnahmen von 4,1 Milliarden Euro rechnen. Dabei sind allerdings geplante Steuersenkungen nicht berücksichtigt, die der Bundestag noch beschließen muss.

Über den gesamten Vergleichszeitraum von 2026 bis 2030 summieren sich ‌die erwarteten Mehreinnahmen des Gesamtstaats auf 43,4 Milliarden Euro. Davon entfallen allerdings ‌nur 3,3 Milliarden Euro auf den Bund. Die Länder können mit zusätzlichen 7,8 Milliarden Euro rechnen, die Gemeinden mit 9,8 Milliarden Euro. In den drei Jahren 2028 bis 2030 ergibt sich für den Bund insgesamt nur ein Plus von 2,2 Milliarden Euro. ⁠In der bisherigen Finanzplanung des Bundes fehlen aber bisher für diesen Dreijahreszeitraum über 100 Milliarden Euro.

Grundlage der Steuerschätzung sind die ‌verbesserten Konjunkturaussichten der Bundesregierung. Sie rechnet für 2026 inzwischen mit ⁠einem Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent und für 2027 mit 1,1 Prozent. Die kräftige Exportentwicklung im ersten Halbjahr habe die Wirtschaft gestützt, erklärte das Finanzministerium. Dazu hätten der weltweite Boom bei Künstlicher Intelligenz und vermutlich auch Umlenkungseffekte infolge des Krieges im Nahen Osten beigetragen. Allerdings schlage sich die günstigere Wirtschaftsentwicklung nicht unmittelbar ‌in entsprechend höheren Steuereinnahmen nieder. Zudem werde die Lage am Arbeitsmarkt ⁠inzwischen schwächer eingeschätzt als noch im Frühjahr.

Die bisherigen ⁠Steuereinnahmen bis einschließlich September lagen nach Ministeriumsangaben insgesamt ungefähr im Rahmen der Erwartungen. Allerdings entwickelte sich das Aufkommen aus Kapitalertragsteuern kräftiger, während die Einnahmen aus der veranlagten Einkommensteuer schwächer ausfielen. Die Umsatzsteuereinnahmen entsprachen in etwa den Erwartungen.

CDU-HAUSHÄLTER: KEINE ENTWARNUNG FÜR BUNDESETAT

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sind eine wichtige Grundlage für die Beratungen über den Bundeshaushalt 2027. Der Haushaltsausschuss soll den Etatentwurf am 12. November in seiner sogenannten Bereinigungssitzung abschließend beraten.

"Trotz der besseren Einnahmeentwicklung kann es leider keine Entwarnung für den Bundeshaushalt geben", sagte der haushaltspolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Christian Haase (CDU). Die Haushaltssituation sei weiterhin angespannt, zumal bestimmte steuerpolitische Entscheidungen noch ausstünden. Zudem sei die Einkommensteuerreform bisher nicht im Entwurf zum Bundeshaushalt 2027 ⁠abgebildet. "All dieses gilt es im Lichte der Steuerschätzung zu bewerten", erklärte Haase.

(Bericht von Holger Hansen, Klaus Lauer, Christian Krämer, Maria Martinez, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)