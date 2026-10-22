Frankfurt, 22. ⁠Okt (Reuters) - Nach der Verschnaufpause am Mittwoch geht der Ausverkauf im deutschen Technologiesektor am Donnerstag weiter. Der Dax notierte zur Eröffnung 0,6 Prozent tiefer bei 25.497,94 ‌Punkten. Nach unten zogen den deutschen Leitindex Kursverluste von jeweils rund drei Prozent bei Unternehmen wie Infineon ⁠und ⁠Aixtron. SAP traten trotz robuster Quartalszahlen mehr oder weniger auf der Stelle.

"Zwischen KI-Optimismus und Bewertungsrealität bleibt die Schaukelbörse intakt", kommentierte Timo Emden, Chefanalyst beim Broker CapTrader. "Der gestrige Kursanstieg sollte nicht über die jüngsten ‌Unruhen in Frankreich gepaart mit ‌weiterhin hohen Ölpreisnotierungen sowie Nahostrisiken hinwegtäuschen." Die USA hatten ihre Diplomaten wegen Angriffen der Huthi-Rebellen angewiesen, Saudi-Arabien zu ⁠verlassen. Zudem berichtete die Zeitung "New York Times", die Streitkräfte ‌der USA und Israels ⁠hätten Pläne für erneute Angriffe auf den Iran nach den US-Zwischenwahlen am 3. November ausgearbeitet. Dies trieb die Ölpreise erneut um mehr als ‌zwei Prozent nach ⁠oben.

Gefragt bei den Einzelwerten waren ⁠unter anderem die Aktien von Qiagen, die um mehr als 5,5 Prozent zulegten. Der deutsch-niederländische Diagnostik-Spezialist steht vor dem Verkauf an den schwedischen Finanzinvestor EQT. Das Übernahmeangebot bewertet das im deutschen Leitindex Dax gelistete Unternehmen mit 10,8 Milliarden Euro einschließlich Schulden.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Elke ⁠Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)