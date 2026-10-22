Tech-Schwäche belastet Dax - Qiagen an der Indexspitze

Der Dax hat am Donnerstag erneut einen Rückschlag erlitten. Nach Zahlen großer US-Konzerne sorgt der Technologiesektor dafür, dass die Stimmung wieder umschwenkt, nachdem die Vortagserholung dem Leitindex noch den höchsten Stand seit vier Wochen beschert hatte. Wegen eines Angriffs auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien stiegen auch die Ölpreise wieder deutlich.

Der Dax fiel im in der ersten Handelsstunde um 1,09 Prozent auf 25.366 Punkte. Er rutschte damit wieder in Richtung seiner 100-Tage-Linie zurück, um die er in den vergangenen Tagen schon geschwankt war. Der MDax mit den mittelgroßen Werten sackte gleichzeitig um 1,1 Prozent auf 30.304 Zähler ab.

Schwache Vorgaben aus Asien trübten die Stimmung am Frankfurter Parkett. In Asien sackte der Kospi in Südkorea, der von zwei Chip-Herstellern dominiert wird, um 3,5 Prozent ab. Außerdem verbuchte das Dax-Schwergewicht SAP nach im Grunde soliden Zahlen Verluste.

SAP zeitweise auf höchstem Stand seit Januar

Inmitten neuerlicher Marktschwäche zeigten sich die Aktien von SAP am Donnerstag nach ihrer Zahlenvorlage nur zeitweise gut und rutschten dann ins Minus. Der Kurs stieg mit 211 Euro kurzzeitig auf den höchsten Stand seit Januar. Zuletzt drehten die Papiere jedoch und verloren 0,8 Prozent.

Analyst Nicolas David von Oddo BHF hob sein SAP-Kursziel nach "weiter starker Entwicklung im dritten Quartal" auf 242 Euro an. SAP strebt nun das obere Ende seiner Umsatzzielspanne für das Gesamtjahr an. Der Experte hebt das deutliche Wachstum des so wichtigen Current Cloud Backlog (CCB), also der abgesicherten Umsätze aus Cloudverträgen, hervor.

Eindeutigere Gewinne verbuchten der Laborzulieferer Sartorius und der Diagnostikspezialist Qiagen. Sartorius-Vorzüge stiegen um rund fünf Prozent und markierten bei 276 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch. Qiagen profitierte wiederum von einem Übernahmeangebot. Schon seit einigen Wochen gab es entsprechende Gerüchte. Nun legte der schwedische Investor EQT ein Angebot vor und bietet 46,50 Euro je Aktie. Der Investor bietet dabei als Teil eines Konsortiums, dem auch zwei Staats- und Pensionsfonds angehören.

Als stärkster Dax-Wert verbesserte sich Qiagen um 5,5 Prozent. Die Aktie notierte zuletzt bei 45,18 Euro und damit noch ein kleines Stück unter dem Angebotspreis.

Siemens Energy und Renk mit Verlusten

Siemens Energy wiederum litt spürbar unter den KI-Sorgen und verlor am Dax-Ende 3,2 Prozent. Zu den Verlierern zählte auch der Getriebespezialist Renk.

Die Titel fielen im MDax um 1,3 Prozent zurück. Die Augsburger haben einen Käufer für ihr Gleitlagergeschäft gefunden, und kommen auf dem Weg zum reinen Rüstungskonzern damit voran. Börsianer sehen in der neuen Prognose für das laufende Geschäftsjahr aber auch operativ eine leichte Senkung. Barclays-Analyst Afonso Osorio hält etwas sinkende Schätzungen allerdings für vernachlässigbar. Er lobt stattdessen das künftig klarere Portfolio und sieht auf dem derzeitigen Bewertungsniveau eine attraktive Einstiegschance.

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(mit Material von dpa-AFX)