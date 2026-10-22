Tesla-Gewinn bricht ein - Investitionen sinken

San Francisco/Frankfurt, 22. Okt (Reuters) - ⁠Der US-Elektrobauer Tesla hat im dritten Quartal trotz eines stabilen Umsatzes starke Gewinneinbußen erlitten. Bei einem Erlös auf Vorjahresniveau von 28 Milliarden Dollar sackte das Betriebsergebnis um 56 Prozent auf 718 Millionen Dollar ab. An der Börse sorgte aber für Erleichterung, dass Tesla Barmittel von 1,5 Milliarden Dollar vorwies. Das waren zwar fast zwei Drittel weniger als vor Jahresfrist. Aber nach dem Mittelabfluss von einer Milliarde Dollar im Vorquartal hatten Analysten mit einem noch größeren Loch in der Kasse von ‌4,9 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Quartalszahlen rückten angesichts der in dieser Woche von Tesla-Chef Elon Musk bestätigten Pläne, Tesla mit seiner Raumfahrtfirma SpaceX zu verschmelzen, in den Hintergrund. Er hatte das am Dienstag als "gute Idee" bezeichnet und erklärt, beide Firmen prüften die Fusion in getrennten Sonderausschüssen. Einem Insider zufolge ⁠sorgte schon die knappe ⁠öffentliche Aussage von Musk für Befürchtungen, andere Aktionäre könnten ihre Interessen nicht gewahrt sehen und vor Gericht ziehen.

MUSK SIEHT MÜHSAME JAHRE ÜBERWUNDEN

Der von Musk geführte Autobauer geriet unter Druck durch das politische Engagement des Chefs, das Kunden vor allem in Europa vergraulte. Inzwischen fängt sich Tesla aber wieder. Die Auslieferungen lagen von Juli bis September mit gut 486.000 nur zwei Prozent unter Vorjahr. Der Auftragsbestand habe im abgelaufenen Quartal den höchsten Stand seit vier Jahren erreicht. "Die Nachfrage nach unseren Fahrzeugen steigt rasant. Sie übersteigt unsere Produktionskapazitäten bei Weitem", sagte Musk in der Telefonkonferenz mit Analysten. "Kurz gesagt: Nach vielen Jahren, in denen ‌es eher mühsam zuging und die Entwicklung ziemlich stagnierte, stehen uns meiner Meinung nach nun ‌spannende Zeiten und ein deutliches Wachstum bevor." Von 2,5 Millionen Autos in diesem Jahr will er die Produktion bis Ende des Jahrzehnts auf fünf Millionen verdoppeln.

Die Bruttomarge im Automobilbereich übertraf ohne Berücksichtigung gesetzlicher Gutschriften mit 18,1 Prozent die Analystenerwartungen und die Vorjahresrendite von 15,4 Prozent. Den positiven Cashflow erzielte Tesla vor allem durch niedrigere Investitionen in ⁠das Zukunftsgeschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) und Robotik. Die Investitionsausgaben waren mit 4,73 Milliarden Dollar deutlich geringer als die erwarteten 7,5 Milliarden. Im zweiten Quartal waren ‌es noch 5,79 Milliarden gewesen. "Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Teslas überraschend positiver Cashflow in ⁠diesem Quartal nicht auf höhere Gewinne zurückzuführen ist, sondern darauf, dass das Unternehmen Milliarden weniger ausgegeben hat als geplant", sagte Thomas Monteiro, Analyst von Investing.com. SpaceX hingegen wolle in einem einzigen Quartal bis zu 40 Milliarden Dollar investieren.

ROBOTAXI-FLOTTE WÄCHST

Die Einsparung von Barmitteln auf Kosten von Investitionen könnten die Wachstumsstory untergraben, auf welche die Anleger setzen. Trotz eines Kursrückgangs von rund 14 Prozent in diesem Jahr bleibt Tesla ‌mit einer Bewertung von etwa 1,4 Billionen Dollar der mit Abstand wertvollste Autobauer der ⁠Welt. Dies spiegelt die Erwartung der Anleger wider, dass Software ⁠für autonomes Fahren, Energiespeicher, Robotaxis und humanoide Roboter letztendlich ein margenstärkeres Wachstum liefern könnten als der reine Fahrzeugverkauf.

Das automobile Kerngeschäft steht bei Tesla unter Beobachtung, da Konkurrenten weltweit neuere und oft günstigere Modelle auf den Markt bringen. Tesla setzt hingegen stark auf die in die Jahre gekommenen Modelle 3 und Y. Um die Nachfrage anzukurbeln, hat der Konzern abgespeckte, günstigere Versionen beider Fahrzeuge angeboten. Investoren fordern zunehmend Beweise dafür, dass Musks Vorstoß in die Bereiche autonomes Fahren und Robotik kommerziell erfolgreich ist.

Tesla hatte Anfang Oktober mitgeteilt, dass seine "Cybercab"-Flotte in Austin binnen eines Monats von knapp 40 auf über 300 Fahrzeuge angewachsen sei, als nächstes folge Dallas. Im Juli startete Tesla fahrerlose Robotaxi-Fahrten in Miami, Orlando und Tampa in Florida, nachdem der Dienst bereits im April in Dallas und Houston eingeführt worden war. Tesla will seine selbstfahrenden Cybercab-Robotaxis trotz einer laufenden Untersuchung der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA noch in ⁠diesem Jahr an Kunden verkaufen, wie Entwicklungschef Lars Moravy ankündigte. "Wir fangen klein an und sammeln Erfahrungen über das Flottenmanagement von autonomen Fahrzeugen in Kundenhand - wir werden das weiter ausbauen."

(Bericht von Akash Sriram und Abhirup Roy, geschrieben von Ilona Wissenbach und Ralf Bodem, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)