Trading-Chance Palladium: Ende des Absturzes in Sicht

Zunächst wollen wir auch hier wieder das Prinzip hinter Forecasting nochmals verdeutlichen, damit klar wird, dass es sich nicht um irgendeinen Hokuspokus und den Versuch der Hellseherei handelt.

Das Prinzip des Forecasting

Wir alle sind Spekulanten und müssen zwingend die Zukunft raten. Wie wir sie raten ist bei einigen fundierter, als bei anderen. Denn wer deskriptive Methoden einsetzt, der nutzt nichts, was den Marktpreis wirklich beeinflusst. Wer jedoch Faktoren und deren Preisentwicklung nutzt, die für den Betrieb oder die Erzeugung eines Rohstoffs/Produktes nötig sind oder mit denen ein Markt konkurriert, der wird eine sehr gehaltvolle und durchaus treffsichere Prognosekurve bekommen. Bei Rohstoffen wie Palladium können wir uns an anderen Rohstoffen orientieren, die ein Kostenfaktor für die Produktion und die Verarbeitung sind oder auch an konkurrierenden Assets.

Good to know about: Palladium

Palladium – ein faszinierendes und hochfunktionelles Platinmetall – prägt die moderne Industrie und den globalen Rohstoffmarkt wie kaum ein anderes Element. Das Vorkommen dieses grauweißen Edelmetalls ist geologisch stark konzentriert; die weltweiten Hauptlagerstätten befinden sich im südafrikanischen Bushveld-Komplex sowie in der russischen Region Norilsk. Da der Rohstoff in der Natur äußerst selten in reiner Form vorkommt, erfolgt die Förderung primär als Beiprodukt beim Abbau von Platin, Nickel und Kupfer. Dies geschieht aufwendig im Untertage- oder Tagebau. Wegen der meist geringen Erzgehalte erfordert die anschließende Gewinnung und Veredelung hochkomplexe chemische Raffinationsprozesse.

Auf der Angebotsseite wird der Weltmarkt von zwei dominierenden Produzenten an der Spitze angeführt: Russland, maßgeblich angetrieben durch den Branchenriesen Norilsk Nickel, und Südafrika, gefolgt von kleineren Förderanteilen aus Simbabwe sowie Nordamerika. Die wichtigsten Importeure und Hauptabnehmer konzentrieren sich vor allem auf die großen Wirtschaftsräume Asiens, angeführt von China als weltweitem Spitzenreiter, sowie auf die Vereinigten Staaten und Europa.

Die industrielle Verwendung des Rohstoffs ist stark fokussiert: Mit einem dominierenden Anteil von rund 78 bis 82 Prozent beherrscht die Automobilindustrie den Absatzmarkt. Dort dient das Platinoid als unverzichtbarer Kernbestandteil von Abgaskatalysatoren zur drastischen Reduzierung schädlicher Abgase in Verbrennungs- und Hybridfahrzeugen. Mit weitem Abstand folgen andere Abnehmerbranchen wie die chemische Industrie, in der das Metall als Katalysator für diverse Syntheseverfahren dient, die Elektronikindustrie für spezialisierte Komponenten sowie die Schmuck- und Medizintechnik. Zudem spielt das Recycling ausgemusterter Autokatalysatoren eine stetig wachsende Rolle, um den geschlossenen Kreislauf zu stärken und Ressourcen zu schonen.

Hinsichtlich der Zinssensitivität nimmt dieser Rohstoff eine Sonderstellung im Edelmetallsektor ein. Während klassische Edelmetalle wie Gold stark auf geldpolitische Zinsentscheidungen reagieren – da steigende Zinsen die Opportunitätskosten für zinslose Anlagen erhöhen –, ist das hier betrachtete Metall von einer ausgeprägten industriellen und zyklischen Komponente geprägt. Das bedeutet, dass seine Preisbildung und Nachfragedynamik stark von der globalen Konjunktur, der Autoproduktion und strukturellen Marktdefiziten angetrieben werden. Zinsimpulse der Notenbanken können daher oft durch fundamentale physische Knappheiten oder geopolitische Faktoren überlagert werden, was dem Markt eine ganz eigene, hochvolatile Charakteristik verleiht.

Long-Chance gegen den Trend

Auch für diesen Markt sind die meisten großen, groben Schwünge korrekt vorgezeichnet worden. Potenziell befindet sich das Edelmetall am Ende der großen Abwärtswelle, die seit Dezember vorigen Jahres lief und den Preis von Notierungen jenseits der 2100 Dollar auf nunmehr 1000 Dollar mehr als halbierte. Auch dieser enorme Abschwung wurde von unserem RW Forecast absolut korrekt und mit ausgezeichnetem Timing prognostiziert.

Nun wollen wir den Blick voraus werfen, auf die Prognose für die kommenden Monate. Und hier gibt es Hoffnung für die Palladium-Bullen. Seit Anfang Oktober steigt der Forecast wieder und zeichnet einen bullishen Abschnitt bis Juni 2027. Innerhalb dieses großen Intervalls haben wir noch einen „Long-Termin“ am 28.10., sowie einen „Short-Termin“ für den 04.02.2027. Bitte machen Sie sich bewusst, dass kein Forecast so genau sein kann, dass es immer exakt an den vorgezeichneten Terminen den Start eines Trends gibt.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Unser Forecast generiert erste Long-Chancen und hat speziell für die kommende Woche noch einen vermeintlichen Kauf-Zeitpunkt (am 28.10.). Ein antizyklischer Einstieg Long erscheint hier sinnvoll und kann mit dem von uns nachfolgend vorgestellten Produkt vorgenommen werden. Gerade bei derart langen Prognose-Zeiträumen erachten wir es als sinnvoll, in mehreren Tranchen ein- und auszusteigen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Palladium

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Short Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 857,207 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1065 Dollar entspricht das einem Hebel von 4,98. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UG1G6Y.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1300 USD

Unterstützungen: 900-1000 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Palladium

Basiswert Palladium WKN UG1G6Y ISIN DE000UG1G6Y9 Basispreis 857,207 USD K.O.-Schwelle 857,207 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 4,98 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.