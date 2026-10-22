Trading-Chance Ripple: Startet JETZT die nächste Welle?

Zunächst wollen wir das Prinzip hinter Forecasting nochmals verdeutlichen, damit klar wird, dass es sich nicht um irgendeinen Hokuspokus und den Versuch der Hellseherei handelt.

Das Prinzip des Forecasting

Wir alle sind Spekulanten und müssen zwingend die Zukunft raten. Wie wir sie raten ist bei einigen fundierter, als bei anderen. Denn wer deskriptive Methoden einsetzt, der nutzt nichts, was den Marktpreis wirklich beeinflusst. Wer jedoch Faktoren und deren Preisentwicklung nutzt, die für den Betrieb oder die Erzeugung eines Rohstoffs/Produktes nötig sind oder mit denen ein Markt konkurriert, der wird eine sehr gehaltvolle und durchaus treffsichere Prognosekurve bekommen. Bei Kryptowährungen gibt es einige, hinter denen nullkommanull Technologie oder Innovation steckt. Wussten Sie, dass es beispielsweise eine Kryptowährung gibt, hinter der ein „Paar Socken“ steht?! Wir könnten die Weltmarktpreise für Socken und Baumwolle nehmen, aber so etwas ist natürlich lächerlich. Erst Recht, wenn das Paar Socken mit 26.000 Dollar gehandelt wird.

Wovon wir reden sind jene Kryptos, die eine eigene Technologie oder eine tatsächliche Verwendung haben. Das sind beispielsweise der Bitcoin (Zahlungsmittel), Ethereum und unsere heutige Trading-Chance Ripple. Und hier gibt es spezifische Einflussfaktoren, die wir nutzen. Auf sie reagiert der Basiswert (hier Ripple) mit einem gewissen Zeitversatz. Und genau das Phänomen können wir nutzen und haben wir als Informationsvorsprung gegenüber dem breiten Markt. Denn diese Forecast-Logik kennen und nutzen nur wir. Schließlich wurde sie von unserem Head-Trader, René Wolfram, entwickelt.

Good to know about: Ripple

Der als Ripple bekannte Krypto- und Blockchain-Sektor – im engeren Sinne oft auf den dazugehörigen Token XRP bezogen – nimmt seit Jahren eine absolute Sonderstellung im digitalen Finanzökosystem ein. Ursprünglich als effiziente Alternative zum klassischen SWIFT-System für grenzüberschreitende Banküberweisungen konzipiert, unterscheidet sich die zugrundeliegende Technologie fundamental von dezentralen Blockchains wie Bitcoin. Statt auf energieintensive Proof-of-Work-Mechanismen oder klassisches Staking zu setzen, nutzt das Netzwerk den sogenannten Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA). Dabei validieren voneinander unabhängige Server in einem abgestuften System die Transaktionen innerhalb von Sekunden, was extrem hohe Transaktionsgeschwindigkeiten von wenigen Sekunden und minimale Gebühren im Bruchteil eines Cents ermöglicht. Das im Netzwerk fest integrierte digitale Asset dient dabei als universelle Brückenwährung (Bridge Currency), um illiquide Devisenpaare im internationalen Zahlungsverkehr reibungslos in Echtzeit zu konvertieren, während das Unternehmen hinter dem Projekt (Ripple Labs) zudem massiv in Enterprise-Software für globale Finanzinstitute investiert.

Im weltweiten Krypto-Ranking nach Marktkapitalisierung rangiert dieses Ökosystem durchgehend unter den absoluten Spitzenreitern. Zwar wird die Marktführerschaft traditionell von Bitcoin als digitalem Gold und Ethereum als Smart-Contract-Plattform angeführt, doch gehört XRP dank seiner enormen Liquidität, einer riesigen globalen Community und der festen Verwurzelung im traditionellen institutionellen Bankensektor konstant zu den wertvollsten Kryptowährungen überhaupt. Im Vergleich zu Bitcoin, das primär als Wertspeicher dient, oder meme-getriebenen Token ist dieser Wert durch einen klaren unternehmerischen Anwendungsfall im regulierten Finanzwesen unterlegt, auch wenn das Gesamtvolumen und die Kursdynamik stark mit dem breiten Kryptomarkt korrelieren.

Die fundamentale Bewertung und Marktwahrnehmung des Assets spiegeln ein ständiges Spannungsfeld aus technologischer Effizienz und regulatorischen Hürden wider. Auf der einen Seite steht das riesige Potenzial, den globalen Billionen-Markt für Überweisungen und Liquiditätsmanagement von Geschäftsbanken und Zahlungsdienstleistern grundlegend zu modernisieren. Auf der anderen Seite hat vor allem der jahrelange Rechtsstreit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gegen Ripple Labs die Kursentwicklung und das institutionelle Vertrauen in den USA massiv geprägt. Zwar sorgten gerichtliche Zwischenurteile, nach denen der Verkauf an private Kleinanleger an Börsen keinen klassischen Wertpapierverkauf darstellt, für juristische Meilensteine und Erleichterung, doch bleibt die regulatorische Klarheit in vielen Weltregionen ein entscheidender Taktgeber.

Neben der Regulierung wird der Preis und die langfristige Adaption von einer Vielzahl externer und interner Faktoren angetrieben. Dazu zählen strategische Partnerschaften mit globalen Zahlungsdienstleistern und Zentralbanken, die tatsächliche Nutzung des Netzwerks im kommerziellen Live-Betrieb sowie makroökonomische Strömungen wie Zinsentscheidungen der Notenbanken und die allgemeine Risikoaversion beziehungsweise Liquidität an den Finanzmärkten. Auch technologische Weiterentwicklungen innerhalb des Netzwerks, wie die Integration von programmierbaren Smart-Contract-Funktionen und die Anbindung an den wachsenden DeFi-Sektor, erweitern kontinuierlich das Einsatzspektrum. Letztlich steht das Projekt symbolisch für den Spagat zwischen traditioneller Bankenwelt und dezentraler Krypto-Revolution – ein digitaler Zahlungsstrom, dessen Erfolg maßgeblich davon abhängt, in welchem Tempo sich das globale Finanzwesen für tokenisierte und blitzschnelle Abrechnungssysteme öffnet.

Startet JETZT die nächste Abwärtswelle?

Ähnlich wie bei Ethereum kürzlich gezeigt, zeichnet auch bei Ripple unser Forecast die Schwünge in der bisherigen Historie einfach ganz fantastisch vor. Rot-gepunktet haben wir die Short-Zeitpunkte unseres Prognose-Tools markiert, gelb die Long-Zeitpunkte. Wie bereits in vorangegangenen Artikeln mit Forecasts erklärt, ist dieses Instrument für Timing (von wann bis wann) und Richtung (steigend/fallend), soll aber keine Hochs oder Tiefs zueinander in Relation setzen á la „das Augusthoch ist höher, als das Märzhoch“ und gibt auch nicht zwingend die Dimension einer Bewegung an. Es kann sein, dass ein großer Schwung in der Prognosekurve tatsächlich eher moderat ausfällt und umgekehrt, ein kleiner Prognoseschub sich in der Realität als riesig darstellt. Nochmals: es geht um Timing und Richtung! Wenn Sie Forecast und tatsächlichen Verlauf vergleichen, denken Sie also bitte in Fraktalen. Von X bis Y aufwärts, von Y bis Z abwärts…

Gerade in diesem Monat (Oktober ´26) soll laut Prognosekurve ein lokales Zwischenhoch innerhalb des Abwärtstrends ausgebildet und anschließend die nächste Abwärtswelle gestartet werden. Diese dauert laut Forecast bis ins Jahr 2028 an. Das bedeutet freilich nicht, dass der Kurs nur noch fallen wird, aber die Intermarkets lassen erwarten, dass wir insgesamt eine anhalt schwächere Tendenz in Ripple sehen werden.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Die Prognosekurve zeichnet eine weitere Abwärtswelle bis tief ins Jahr 2027 und gar bis 2028 hinein vor. Basierend darauf haben wir ein Produkt ausgesucht, mit dem auf fallende Notierungen des Ripple-Kurses gesetzt werden kann. Nachfolgend stellen wir Ihnen das Produkt vor.

Turbo Short Optionsschein auf Ripple

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Short Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 1,911 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1,484 Dollar entspricht das einem Hebel von 2,11. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Achtung: Das Produkt hat eine bis 15.6.27 begrenzte Laufzeit. Die WKN lautet LX984C.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,92 und 3,2 USD

Unterstützungen: 0,5 und 1,09 USD

Turbo Short Optionsschein auf Ripple

Basiswert Ripple WKN LX984C ISIN DE000LX984C0 Basispreis 1,911 USD K.O.-Schwelle 1,911 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit 15.6.2027 Emittent Lang & Schwarz Hebel 2,11 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.