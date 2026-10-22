Trading-Chance Silber: Ziel 42 Dollar?

Zunächst wollen wir auch hier wieder das Prinzip hinter Forecasting nochmals verdeutlichen, damit klar wird, dass es sich nicht um irgendeinen Hokuspokus und den Versuch der Hellseherei handelt.

Das Prinzip des Forecasting

Wir alle sind Spekulanten und müssen zwingend die Zukunft raten. Wie wir sie raten ist bei einigen fundierter, als bei anderen. Denn wer deskriptive Methoden einsetzt, der nutzt nichts, was den Marktpreis wirklich beeinflusst. Wer jedoch Faktoren und deren Preisentwicklung nutzt, die für den Betrieb oder die Erzeugung eines Rohstoffs/Produktes nötig sind oder mit denen ein Markt konkurriert, der wird eine sehr gehaltvolle und durchaus treffsichere Prognosekurve bekommen. Bei Rohstoffen wie Silber können wir uns an anderen Rohstoffen orientieren, die ein Kostenfaktor für die Produktion und die Verarbeitung sind oder auch an konkurrierenden Assets.

Good to know about: Silber

Silber blickt auf eine faszinierende Geschichte zurück, in der es sowohl als fundamentale Währungsbasis als auch als unverzichtbares Industrie- und Anlagegut diente.

Vorkommen und geologische Verfassung

Das weiße Edelmetall kommt in der Erdkruste sowohl in Reinform als auch gebunden in Mineralien und Erzen vor. Meist wird es als Nebenprodukt bei der Förderung von Blei, Zink, Kupfer und Gold gewonnen. Die geologischen Vorkommen verteilen sich über den gesamten Globus, wobei die bedeutendsten Lagerstätten entlang des pazifischen Feuergürtels sowie in den großen Gebirgszügen der Anden und Kordilleren liegen.

Größte Produzenten und Importeure

Zu den weltweiten Hauptakteuren in der Gewinnung zählen vor allem lateinamerikanische und asiatische Staaten. Mexiko führt die globale Rangliste seit Jahren unangefochten an, gefolgt von China und Peru. Weitere nennenswerte Abbaumengen steuern Russland, Bolivien, Chile und Australien bei. Auf der Nachfrage- und Importseite dominieren industrialisierte Volkswirtschaften sowie Länder mit starkem verarbeitendem Gewerbe. Die Vereinigten Staaten, China und Indien führen die Importstatistiken an, wobei Indien zusätzlich als traditioneller Kernmarkt für physischen Schmuck und private Investitionen gilt.

Vielfältige Verwendung in Industrie und Wertanlage

Kein anderes Element weist eine vergleichbare Kombination aus hoher elektrischer und thermischer Leitfähigkeit, Reflektanz und antimikrobiellen Eigenschaften auf. Dies macht diesen Rohstoff zu einem unverzichtbaren Baustein in der modernen Hochtechnologie. Ein massiver Nachfragetreiber ist die globale Photovoltaik-Industrie, in der das Metall für Solarzellen benötigt wird. Darüber hinaus findet es breite Anwendung in der Halbleiterfertigung, der Automobilindustrie, der Medizintechnik sowie in der chemischen Katalyse. Neben diesen industriellen Applikationen schätzen Anleger das Edelmetall weltweit in Form von Münzen und Barren als bewährten Schutz vor Inflation.

Einflussnehmende Märkte und Preisbildung

Der weltweite Handel konzentriert sich auf wenige zentrale Handelsplätze, an denen die täglichen Referenzpreise ermittelt werden. Die wichtigsten Drehscheiben sind der London Bullion Market für den physischen Großhandel sowie die Terminbörsen COMEX in New York und der Shanghai Gold Exchange in Asien. Da das Angebot stark von der Nebenproduktproduktion anderer Metalle abhängt, reagiert der Markt oft sensibel auf makroökonomische Daten, Währungsschwankungen und Zinsentscheidungen der Notenbanken. Auch das historische Wertverhältnis zwischen dem gelben Edelmetall und diesem weißen Pendant dient Marktteilnehmern als wichtiger Sentiment-Indikator.

Historische Meilensteine und Krisen

Die Geschichte des glänzenden Rohstoffs ist von dramatischen wirtschaftspolitischen Wendepunkten geprägt. Im 19. Jahrhundert entbrannte in den USA ein heftiger politischer Streit über die Währungsrolle, der in gesetzlichen Reformen gipfelte und den Übergang zum reinen Goldstandard besiegelte. Eines der spektakulärsten Spekulationskapitel ereignete sich im März 1980, als Investoren versuchten, den globalen Weltmarkt zu monopolisieren und die Notierungen auf historische Rekordhöhen trieben, bevor die Spekulationsblase kollabierte. Bis heute bleibt dieses Element ein faszinierendes Zusammenspiel aus Krisenschutz, industrieller Notwendigkeit und spekulativer Dynamik.

Abwärts bis Ende November?!

Auch hier zeigt uns ein Blick in die Historie: unser RW Forecast für Silber hat, ganz ähnlich wie für zahlreiche andere Märkte, alle wichtigen, großen Trends korrekt vorgezeichnet. Das darf freilich nicht zum Leichtsinn verleiten. Denn alles, was bislang erfolgreich war, könnte künftig auch fehlschlagen. Doch die fundamentalen Treiber für diesen Rohstoff ändern sich schlicht nicht. Darum sehen wir auch über Jahrzehnte hinweg eine hohe Prognose-Qualität unseres Instruments.

Seit Ende September zeichnet der Forecast eine abwärts gerichtete Prognose. Und seitdem befindet sich Silber tatsächlich auf dem Rückzug. Die Preise fallen. Laut der Prognose-Kurve soll die Schwächeperiode ins gesamt zunächst bis 24.11. andauern, ehe die typische Jahresend-Rallye auch intermarket-basiert vorgezeichnet ist. Die derzeitige Spekulationsrichtung lautet also abwärts, sprich Short.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Der Forecast gibt uns den Weg vor. Die Handelsrichtung ist Short bis zum 24.11.2026. Passend dazu haben wir ein Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten. Bitte beachten Sie auch hier wieder, dass auch Trades, die eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit ganz normal gewichtet werden sollten. Einer der größten Fehler von Tradern ist es, sich mit den Positionsgrößen zu verheben, wenn man sich, aus welchem Grund auch immer, zu sicher wähnt.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Silber

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Short Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 67,847 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 55,8 Dollar entspricht das einem Hebel von 4,61. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR3MS5.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 80-90 USD

Unterstützungen: 50 und 42 USD

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Silber

Basiswert Silber WKN UR3MS5 ISIN DE000UR3MS57 Basispreis 67,847 USD K.O.-Schwelle 67,847 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 4,61 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.