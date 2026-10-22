Trotz neuer US-Friedensinitiative - Schwere Luftangriffe auf Kiew und Moskau

Kiew/Moskau, 22. Okt (Reuters) - ⁠Russland und die Ukraine haben sich ungeachtet neuer US-Vermittlungsbemühungen gegenseitig mit schweren Luftangriffen überzogen, bei denen am Donnerstag drei Menschen getötet wurden. Bei russischen Raketenangriffen auf Kiew und andere Landesteile starben nach ukrainischen Angaben zwei Menschen, 34 weitere wurden verletzt. Die Ukraine griff Ziele in Russland mit Drohnen an. Dabei wurde in der Grenzregion Belgorod ein Mensch ‌getötet, nahe Moskau gab es zwei Verletzte.

Die Angriffe ereigneten sich kurz nach den Gesprächen des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in St. Petersburg am Mittwoch und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr ⁠Selenskyj am Dienstag ⁠in Oslo. Russland erklärte sich danach bereit, die von den USA vermittelten Gespräche mit der Ukraine im kommenden Monat wieder aufzunehmen.

Nach Angaben Selenskyjs feuerte Russland seit Dienstagabend in drei Wellen insgesamt 21 ballistische Raketen ab. Unter den Verletzten in der Ukraine seien auch fünf Kinder. Zudem habe Russland einen massiven Angriff auf die Hafeninfrastruktur in der Region Odessa sowie auf Schiffe der ukrainischen Marine ausgeführt. Auf russischer Seite seien in der Nacht ‌insgesamt 630 ukrainische Drohnen in Richtung Moskau gesteuert worden, teilte Bürgermeister ‌Sergej Sobjanin mit. Die meisten davon seien jedoch in großer Entfernung abgeschossen worden.

Die Angriffe überschatteten die diplomatischen Bemühungen des US-Gesandten Witkoff. Dieser hatte Putin am Mittwoch für die Freilassung des inhaftierten US-Bürgers Stephen Hubbard gedankt und den Kreml-Chef dabei als "Humanisten" ⁠bezeichnet. Dies stieß in Kiew auf scharfe Kritik. "Drei Wellen ballistischer Raketen wurden seit gestern Abend von russischen 'Humanisten' auf ‌Kiew abgefeuert", schrieb Selenskyj auf der Online-Plattform X. "Leider wurden zahlreiche ⁠Ziele in der Stadt getroffen und beschädigt."

"EINIGE NEUE NUANCEN"

Trotz der anhaltenden Angriffe gibt es diplomatische Signale. Selenskyj äußerte die Hoffnung, dass die Verhandlungen Anfang November stattfinden könnten. Es wären die ersten Gespräche dieser Art seit Februar. Während Witkoff nach Treffen mit Selenskyj sowie Vertretern der EU und der ‌Nato in Oslo von einer "gewissen Dynamik" sprach, gab sich ⁠der Kreml zurückhaltender. "Die Amerikaner haben einige neue Nuancen ⁠wahrgenommen und uns davon berichtet. Aber diese Nuancen sind für uns, gelinde gesagt, nicht völlig zufriedenstellend", sagte Kreml-Berater Juri Uschakow.

Einem Insider zufolge sahen die in Oslo ausgearbeiteten Vorschläge vor, dass die Ukraine den gesamten Donbass an Russland abtritt und im Gegenzug Sicherheitsgarantien der Nato erhält. Russland lehnt jedoch jegliche westliche Militärpräsenz in der Ukraine nach einem Ende des Konflikts ab. Der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg dauert nun schon mehr als viereinhalb Jahre an. Da die Frontlinien weitgehend erstarrt sind, haben beide Seiten in diesem Jahr ihre Luftangriffe auf Ziele wie Raffinerien, Stromnetze und Depots intensiviert. Bisherige Verhandlungsrunden in Istanbul, Abu Dhabi und Genf brachten keinen ⁠Durchbruch.

(Bericht von Olena Harmash und Gleb Garanich in Kiew, Gleb Bryanski in Moskau, Darya Korsunskaya in London und Jekaterīna Golubkova in TokioBearbeitet von Elke Ahlswede und Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)