Türkische Zentralbank senkt Leitzins nach längerer Pause

Istanbul, 22. ⁠Okt (Reuters) - Die türkische Zentralbank hat nach einer mehrmonatigen Pause ihren Leitzins gesenkt und damit ihren Lockerungskurs wieder aufgenommen. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit ‌Geld wurde am Donnerstag von 37 auf 36 Prozent reduziert. Der Schritt war von den meisten ⁠Analysten ⁠erwartet worden. Die türkische Lira zeigte sich nach der Zinsentscheidung kaum bewegt und notierte bei 49,63 zum Dollar.

Zuvor hatte die Notenbank den Zinssatz bei den fünf vorangegangenen Sitzungen unverändert belassen. Damit ‌wollte sie die Inflationsfolgen des seit ‌Ende Februar andauernden Iran-Krieges abwarten. Die Auswirkungen der dadurch gestiegenen Energiepreise auf die importabhängige türkische Wirtschaft scheinen ⁠jedoch begrenzter als befürchtet. Die Inflationsrate lag im ‌September bei 29,73 Prozent.

Von der ⁠Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einer weiteren Zinssenkung auf 35 Prozent bei der nächsten Sitzung im Dezember. Ihrer Prognose zufolge dürfte ‌der Lockerungszyklus bis ⁠ins Jahr 2027 andauern und ⁠der Leitzins bis Ende nächsten Jahres auf 28 Prozent sinken.

Die Entscheidung der Notenbank erfolgt zudem vor dem Hintergrund einer Krise im türkischen Investmentfondssektor im vergangenen Monat. Die Behörden hatten die Abwicklung von 131 Fonds angeordnet, woraufhin die Zentralbank mit Liquiditätshilfen eingreifen musste.

(Bericht von Ezgi Erkoyun, geschrieben ⁠von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)