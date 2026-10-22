Ukraine und Russland überziehen sich trotz US-Vermittlung mit Angriffen

Kiew, 22. Okt (Reuters) - ⁠Ungeachtet neuer US-Vermittlungsbemühungen haben Russland und die Ukraine gegenseitig die jeweiligen Hauptstädte mit schweren Luftangriffen überzogen. In Kiew schlugen am Donnerstagmorgen Raketen ein, wie ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Dabei wurden nach Angaben der ukrainischen Behörden 15 Menschen verletzt. Auch die U-Bahn-Infrastruktur auf einer Brücke über den ‌Dnipro wurde demnach beschädigt. Die Ukraine griff ihrerseits in der Nacht Moskau mit Hunderten Drohnen an. Laut Russland wurden die meisten Flugkörper jedoch schon weit von der Hauptstadt entfernt ⁠abgeschossen. In der ⁠Nähe von Moskau wurden den Behörden zufolge aber zwei Menschen verletzt.

Auch in anderen Teilen der Ukraine griff Russland erneut an: In der nordöstlichen Region Charkiw wurden nach Angaben des dortigen Gouverneurs Oleh Synjehubow eine Frau getötet und vier weitere Menschen verletzt. In der Region Poltawa traf eine Drohne die Energieinfrastruktur in der Gegend von Krementschuk. Die am Dnipro gelegene Stadt ist ‌ein wichtiges Industriezentrum und Standort einer der größten Ölraffinerien ‌der Ukraine. Die Gegend wird immer wieder Ziel russischer Angriffe, darunter 2022 eine Attacke auf ein Einkaufszentrum mit mindestens 21 Toten.

Im selben Jahr war Russland in die Ukraine einmarschiert, nachdem es bereits acht Jahre ⁠zuvor die Halbinsel Krim annektiert hatte. In dem schwersten Konflikt auf dem europäischen Kontinent seit Ende ‌des Zweiten Weltkriegs wehrt sich die Ukraine mit ⁠westlicher Hilfe gegen Russland und greift dabei seit geraumer Zeit auch immer wieder Moskau an.

Bei der jüngsten Attacke flogen 630 Drohnen in Richtung Moskau, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Doch auch in anderen Landesteilen griff die Ukraine ‌an: In der Stadt Lipezk, rund 400 Kilometer ⁠südlich von Moskau, wurde dabei den russischen ⁠Behörden zufolge ein Mann verletzt. Drohnen hätten Wohnhäuser und eine medizinische Einrichtung getroffen, erklärte Regionalgouverneur Igor Artamonow.

In den vergangenen Tagen hatte der US-Sondergesandte Steve Witkoff Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Staatschef Wladimir Putin geführt. Ziel der Treffen war es, ein Ende des Konflikts zu vermitteln. Selenskyj erklärte am Mittwoch, die Ukraine unterstütze einen US-Vorschlag für dreiseitige Gespräche auf Unterhändlerebene, die so bald wie möglich stattfinden sollten. Der Kreml teilte mit, Putin habe zugestimmt, die von den USA vermittelten Friedensgespräche mit Kiew im November ⁠wieder aufzunehmen.

(Bericht von Gleb Garanich und Jekaterina Golubkova, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)