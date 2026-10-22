Vatikan: Papst Leo benötigt nach Lungenkrebs-OP keine weitere Therapie

Reuters · Uhr
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Vatikan-Stadt, ⁠21. Okt (Reuters) - Papst Leo muss sich seinen Ärzten zufolge nach seiner Lungenkrebs-Operation keiner weiteren Behandlung ‌unterziehen. Gewebeuntersuchungen hätten die Diagnose eines Karzinoms der Lunge bestätigt, der ⁠Tumor ⁠sei aber lokal begrenzt geblieben, hieß es in einer am Mittwoch vom Vatikan veröffentlichten Erklärung der Chefchirurgen Stefano ‌Margaritora und des Leibarztes ‌des Papstes, Luigi Carbone. "Eine anschließende onkologische Beurteilung hat bestätigt, dass ⁠keine weitere Therapie erforderlich ist."

In der ‌vergangenen Woche war ⁠die Prognose und der weitere Verlauf noch unklar gewesen. Dem 71-Jährigen Leo sei ‌bei einer ⁠Operation der untere rechte ⁠Lungenlappen entfernt worden, hatte der Vatikan mitgeteilt. Dabei sei der Verdacht auf ein Adenokarzinom bestätigt worden, eine häufige Form von Lungenkrebs.

(Bericht von Alvise Armellini, geschrieben von Ralf Bode. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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