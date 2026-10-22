Webseitenbetreiber rüsten nach kritischen Software-Fehlern nach

Reuters · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Frankfurt, 22. ⁠Okt (Reuters) - Zwei kritische Schwachstellen in der populären Programmiersprache PHP haben einen Wettlauf zwischen Webseitenbetreibern und Cyberkriminellen ausgelöst. Die einen arbeiteten am Donnerstag mit Hochdruck daran, eine aktualisierte Version der ‌Software zu installieren, während die anderen die Sicherheitslücken auszunutzen versuchten. Weltweit nahmen Unternehmen, Behörden und andere Organisationen ihre Internetauftritte ⁠vorsorglich vom ⁠Netz, um ihre IT-Systeme zu schützen.

Der Cybersicherheitsfirma Cloudflare zufolge löste das Bekanntwerden der PHP-Fehler eine Flut von Attacken aus. In den Stunden davor habe es einige tausend Versuche gegeben, die Sicherheitslücken auszunutzen, schrieb Unternehmenschef Matthew Prince auf ‌dem Kurznachrichtendienst X. "Diese Zahl stieg in ‌den 45 Minuten nach der Bekanntgabe auf Zehntausende, innerhalb von zwei Stunden auf Hunderttausende und geht mittlerweile in die Millionen."

PHP dient ⁠als Basis für zahlreiche Webanwendungen wie Online-Shops oder Portale der ‌öffentlichen Verwaltung. In dieser Sprache ⁠ist zudem das Softwarepaket WordPress programmiert, mit dem auch Privatpersonen Webseiten erstellen und veröffentlichen können. Die Entwickler von PHP hatten am Mittwochnachmittag (MESZ) eine aktualisierte Version (PHP 8.5.12) veröffentlicht ‌und eindringlich dazu geraten, ⁠diese umgehend zu installieren.

Das Bundesamt ⁠für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) schloss sich dieser Aufforderung ebenso an wie das chinesische Industrieministerium. Die südkoreanische Regierung ergriff Notfallmaßnahmen. Der deutsche Cloud-Anbieter und Webhoster Ionos teilte am Donnerstagmorgen mit, er habe das PHP-Update bereits eingespielt. Lediglich Ionos-Kunden, die eigene Server betreiben, müssten selbst aktiv werden.

(Bericht von Hakan Ersen, Akanksha Khushi und Raphael Satter, redigiert von ⁠Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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