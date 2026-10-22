Zeitung: Axel Springer an Europa-Geschäft von TikTok interessiert

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠22. Okt (Reuters) - Der Medienkonzern Axel Springer ist einem Zeitungsbericht zufolge an einem Einstieg beim europäischen Geschäft ‌der umstrittenen Kurzvideo-Plattform TikTok interessiert. Vorstandschef und Miteigner Mathias Döpfner habe ⁠dem ⁠US-Botschafter in Frankreich, Charles Kushner, vorgeschlagen, dass sein Unternehmen an einem Deal zum Kauf des europäischen Geschäfts der chinesischen ‌App beteiligt werde, berichtet ‌die "Financial Times" unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen.

Der ⁠chinesische TikTok-Eigentümer ByteDance hatte im Januar ‌eine Vereinbarung zur ⁠Gründung eines mehrheitlich in US-Besitz befindlichen Gemeinschaftsunternehmens abgeschlossen. Damit sollte ein Verbot der bei ‌über 200 ⁠Millionen Amerikanern beliebten ⁠Kurzvideo-App in den USA abgewendet und Sicherheitsbedenken von US-Politikern wegen des chinesischen Eigentümers ausgeräumt werden.

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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