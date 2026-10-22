Düsseldorf, 22. ⁠Okt (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Evonik prüft einem Zeitungsbericht zufolge die Übernahme des US-Konkurrenten Ashland. Das Essener Unternehmen befasse sich seit Längerem mit dem Konzern, berichtete das "Handelsblatt" am ‌Donnerstag unter Berufung auf Insider. Ashland wird an der Börse mit rund 3,3 Milliarden Dollar bewertet. Evonik ⁠habe ⁠die Investmentbanken Perella Weinberg Partners und JP Morgan beauftragt, den Markt nach geeigneten Zielen zu sondieren. Evonik lehnte auf Reuters-Anfrage eine Stellungnahme ab.

Evonik wolle mit einem Zukauf in den USA die Abhängigkeit vom europäischen ‌Markt verringern, hieß es in dem ‌Bericht weiter. Ashland passe gut in die Strategie, da sich die Portfolios unter anderem bei Kosmetik-Inhaltsstoffen und Spezialadditiven ⁠ergänzten. Evonik sei jedoch nicht der einzige Interessent. Auch ‌Finanzinvestoren wie Advent, Apollo ⁠und Carlyle hätten Kontakt zu Ashland aufgenommen. Der US-Konzern sucht auf Druck des aktivistischen Investors Ancora einen Käufer.

Evonik selbst ist ins Visier des ‌größeren Konkurrenten BASF geraten. ⁠Der Chemieriese hatte Ende September ⁠bestätigt, eine Übernahme der Essener zu prüfen. In Konzernkreisen werde jedoch bestritten, dass der mögliche Ashland-Kauf eine Abwehrmaßnahme gegen BASF sei, berichtete das "Handelsblatt". Die Prüfung habe deutlich vor dem Vorstoß der Ludwigshafener begonnen. "Giftpillen machen wir nicht", zitierte die Zeitung einen Insider.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)