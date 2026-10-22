Zum siebten Mal in Folge: CapTrader genießt „Höchstes Kundenvertrauen“ unter den Online-Brokern



EQS-Media / 22.10.2026 / 13:07 CET/CEST



WirtschaftsWoche-Vertrauensranking 2026: Der Online-Broker ist erneut Vertrauenssieger seiner Branche – mit 11,2 Prozentpunkten über dem Branchenmittelwert

Düsseldorf, 22. Oktober 2026 – Sieben Jahre, sieben Auszeichnungen, ein Platz: Im Vertrauensranking 2026 der WirtschaftsWoche steht CapTrader erneut an der Spitze der Branche „Onlinebroker“. Damit erhält der Online-Broker die Auszeichnung „Höchstes Vertrauen“ zum siebten Mal in Folge. Diese Serie zeigt, dass Kundinnen und Kunden CapTrader nicht nur einmal vertrauen, sondern über viele Jahre.

Auf einen Blick

• 7. Mal in Folge Vertrauenssieger in der Branche Onlinebroker

• +11,2 Prozentpunkte über dem Branchenmittelwert

• 595.142 Urteile von Konsumentinnen und Konsumenten

• 1.967 Unternehmen aus 105 Branchen untersucht

• Durchgeführt von ServiceValue im Auftrag der WirtschaftsWoche



Sieben Jahre an der Spitze

Seit sieben Jahren steht CapTrader bei dieser Auszeichnung ganz oben. Das gelingt nur wenigen Unternehmen. In einem Markt, in dem neue Anbieter kommen und Konditionen sich ständig ändern, sehen Kunden CapTrader Jahr für Jahr als den Broker, dem sie am meisten vertrauen. 2026 ist der Abstand zum Branchendurchschnitt mit 11,2 Prozentpunkten wieder deutlich. Damit liegt CapTrader im oberen Feld aller Vertrauenssieger der Studie.

„Siebenmal in Folge auf Platz eins zu stehen, ist für uns die schönste Bestätigung“, sagt Christian Korte, Head Of Marketing bei CapTrader. „Vertrauen kann man nicht kaufen. Man muss es sich jeden Tag erarbeiten, mit klaren Konditionen, verlässlicher Technik und einem Service, der erreichbar ist, wenn es darauf ankommt. Dass uns unsere Kundinnen und Kunden dieses Vertrauen seit sieben Jahren schenken, ist Ansporn und Verpflichtung zugleich.“

Vertrauen als Gegenpol zu verdeckten Preiserhöhungen

Laut WirtschaftsWoche haben viele Unternehmen zuletzt Vertrauen verloren, unter anderem durch starke Preiserhöhungen und Taktiken, mit denen sie diese verschleiert haben. Das Ranking zeigt auch, dass Konsumenten nicht immer die größten Unternehmen ihrer Branche vorne sehen (WirtschaftsWoche). Claus Dethloff, Geschäftsführer von ServiceValue, sagt dazu: „Konsumenten stellen zunehmend fest, dass ein höherer Preis nicht unbedingt höhere Qualität bedeutet.“ Für CapTrader ist das eine Bestätigung der eigenen Linie: faire, nachvollziehbare Konditionen und professioneller Zugang zu den Weltbörsen.

So entsteht das Ranking

Das Kölner Marktforschungs- und Beratungshaus ServiceValue hat das Vertrauensranking im Auftrag der WirtschaftsWoche erstellt. Grundlage sind 595.142 Urteile von Konsumentinnen und Konsumenten, die Angebote der untersuchten Unternehmen selbst nutzen. Untersucht wurden 1.967 Unternehmen aus 105 Branchen. Ausgezeichnet wird in jeder Branche das Unternehmen, dessen Vertrauenswert am stärksten positiv vom Branchenmittelwert abweicht (WirtschaftsWoche, Nr. 43, S. 56–57). Alle Ergebnisse stehen unter wiwo.de/Vertrauen

Über CapTrader

CapTrader ist ein Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Depot bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr an über 170 Börsen mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren und verschiedenen, kostenlosen Tradingsoftwares zeichnet sich der Online-Broker aus Düsseldorf durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. Neben klassischen Depots für private Anleger bietet CapTrader darüber hinaus auch Depots für Firmenkunden sowie verwaltete Depots, sogenannte Managed Accounts an. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare.

Pressekontakt

Christian Korte

Telefon: +49 (0) 211 740786 - 191

E-Mail: Christian.Korte@captrader.com

Internet: www.captrader.com

CapTrader GmbH

Elberfelder Str. 2

D-40213 Düsseldorf

CapTrader GmbH

Geschäftsführer: Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder

Handelsregister: HRB 86537 Amtsgericht Düsseldorf



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Emittent/Herausgeber: CapTrader

Schlagwort(e): Dienstleistungen

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