AKTIE IM FOKUS: Adidas leidet unter gesenkter Prognose von Deckers Outdoor

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gekappte Jahresprognose des US-Schuhkonzerns Deckers Outdoor hat am Freitag auch die Aktien von Adidas belastet. Als einer der schwächsten Werte im Dax gab der Sportartikelkonzern zuletzt um 1,4 Prozent auf 156,80 Euro nach. Damit weitete Adidas seine Kursverluste im laufenden Jahr wieder auf gut 7 Pozent aus. Die 200-Tage-Durchschnittslinie, welche die Adidas-Aktien erst vergangene Woche hinter sich ließen, stützte aber.

Deckers senkte seinen Ausblick am Donnerstag nach US-Börsenschluss angesichts der verhaltenen Kauflaune der Kundschaft, was im abgelaufenen Quartal zu schwächeren Verkäufen von Hoka Sneakern und Ugg Boots geführt habe. Ein Händler verwies darauf, dass Adidas zwar erst am Dienstag starke vorläufige Quartalszahlen vorgelegt habe, dennoch trübe Deckers nun die Stimmung. Die Deckers-Aktie brach im vorbörslichen US-Handel zuletzt um rund neun Prozent ein./niw/jha/

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