AKTIE IM FOKUS: Atoss schwankt vorbörslich - Margen- contra Umsatzausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger von Atoss Software tun sich am Freitag schwer mit der Einordung des Quartalsberichts. Vor allem galt dies vor dem Hintergrund der Margen- und Umsatzausblicke, deren Anpassungen in unterschiedliche Richtungen zeigen. Der Kurs pendelte auf der Plattform Tradegate um seinen Xetra-Schlusskurs. Dort wurden die Aktien zeitweise im Plus gehandelt, aber auch bis zu 1,7 Prozent tiefer. Eine breite Geld-Brief-Spanne zeigt eine schwierige Kursfindung.

Ein Händler sprach in einem ersten Kommentar von einem gemischten Bericht des Unternehmens - mit starker Note durch die Gewinnaussichten. Während der auf Personalmanagement spezialisierte Softwareanbieter seinen Margenausblick für das Gesamtjahr angehoben hat, wird beim Gesamterlös nun eher das untere Ende der Prognosespanne erwartet. Atoss hat im dritten Quartal mehr verdient als gedacht. Beim Umsatz schwächeln hingegen die Lizenzerlöse./tih/jha/