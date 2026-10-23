Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach Nasdaq-Schwäche im Minus

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch an der Nasdaq kommt am Freitag auch bei deutschen Aktien kein Kaufinteresse auf. Der Dax knüpfte im frühen Handel mit einem Abschlag von einem halben Prozent auf 25.255 Punkte an seine Vortagsverluste an. Das Wochenminus weitete sich auf 1,4 Prozent aus. Der MDax gab am Freitag um 0,2 Prozent auf 30.039 Zähler nach.

Anleger hinterfragen momentan wieder besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom zeitnah rentieren werden. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten. Laut der Commerzbank paart sich all dies mit erneuerten Spannungen im Nahen Osten.

Anders als zuletzt suchten Anleger nun bei US-Staatsanleihen Zuflucht, was laut der Commerzbank deren Renditen habe sinken lassen - trotz der steigenden Ölpreise. "Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass am Anleihemarkt die Sorgen um die Wachstumsaussichten über Nacht schwerer wogen als die Inflationsängste", schrieben die Experten des Geldinstituts./tih/jha/

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