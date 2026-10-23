AKTIEN IM FOKUS 2: Safran nach Quartalsbericht unter Druck - Auch MTU im Keller

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Thema: Rüstung
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(Neu: mehr Analysten, Kurse aktualisiert)

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX Broker) - Die Enttäuschung über den Quartalsbericht von Safran hat am Freitag die ganze Triebwerkbranche schwer belastet. Die Papiere der Franzosen brachen um 9 Prozent ein auf das tiefste Niveau seit Mai. In ihrem Sog verloren Rolls-Royce rund 7 Prozent, MTU etwa 5 Prozent und Melrose immerhin fast 3 Prozent. Als Belastung hinzu kommen die hohen Ölpreise.

Das Geschäft mit Luft- und Raumfahrtantrieben habe die Erwartungen ein wenig verfehlt, dies sei aber durch Stärke im Rüstungsgeschäft kompensiert worden, kommentierte Analyst Sam Burgess von Goldman Sachs die Zahlen von Safran. Yan Derocles von der Investmentbank Oddo BHF ergänzte, dass der Ausblick trotz des Neunmonatswachstums von 17,5 Prozent "lediglich bestätigt" worden sei. Anders als GE Aerospace mit ihren optimistischen Signalen, hätten die Franzosen in ihrer Pressemitteilung zu 2027 erst gar nichts gesagt.

David Perry von JPMorgan sieht die Safran-Aktien weiter unter dem Druck geopolitischer Unsicherheit und hoher Treibstoffkosten für die Airlines. Er rät den Anlegern allerdings auf mittlere und langfristige Sicht zum Kauf in dieser Kursschwäche. Safran zähle nämlich nicht nur zu den aussichtsreichsten Branchenwerten, sondern überhaupt zu den attraktivsten Aktien./ag/mis

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