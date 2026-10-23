AKTIEN IM FOKUS: Kering brechen ein - L'Oreal stabilisieren Konsumgüter etwas

dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
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PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Kering sind am Freitag eingebrochen. Zuletzt fielen sie um 11 Prozent und markierten ein Tief seit Juli 2025. Damit kam es erneut zu einer negativen Überraschung im Luxussegment. Erst am Vortag waren die Aktien von Hermes gefallen, nachdem die Zahlen nicht überzeugt hatten. Im Sog von Kering schwächelten vor dem Wochenende auch andere Werte des Sektors wie LVMH und Richemont .

Einmal mehr stand bei Kering die Marke Gucci im Zentrum. Die geschäftliche Wende bleibe schwierig, so lange es hier keine überzeugende Stabilisierung gebe, betonten die Analysten von Deutsche Bank Research. Es gelte nun die Jahreszahlen abzuwarten. Dann müsse sich zeigen, ob Einsparungen sich positiv auswirkten.

Einen Lichtblick gab es dagegen von L'Oreal , deren Aktien sich mit den Luxuswerten im Sektor der Konsumgüter befinden. Hier ging es um 4 Prozent nach oben. Die Aktien knüpften damit an den jüngsten Ausbruch nach oben mit einem Hoch seit Mitte 2024 an. Die Analysten von Jefferies bezeichneten die Zahlen zum dritten Quartal als beeindruckend. Der Kosmetikkonzern habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen./mf/gl/jha/

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