AKTIEN IM FOKUS: Volvo Cars nach Quartalsdesaster auf Rekordtief

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Desaströse Geschäftszahlen haben den Aktien von Volvo Cars am Freitag einen weiteren Einbruch um bis zu 30 Prozent auf ein Rekordtief eingebrockt. Zuletzt dämmte der vom chinesischen Konkurrenten Geely kontrollierte schwedische Autobauer sein Kursminus nur gerinfgügig ein.

Volvo Cars rutschte im dritten Quartal unter anderem wegen der Krise in China tief in die Verlustzone. Die größte Überraschung sei der Rückgang des Großhandelsabsatzes im Zusammenhang mit einem deutlichen Abbau der Lagerbestände, kommentierte Analyst Philippe Houchois von der US-Bank Jefferies. Nachdem das Unternehmen schon Anfang Oktober die Jahresziele kassiert hatte, sollen nun mit einem neuen Sparprogramm weitere 2.500 Stellen wegfallen.

Auch der Nutzfahrzeughersteller Volvo AB , der seit Jahrzehnten von dem Autobauer getrennt ist, konnte die Anleger mit seinem Quartalsbericht nicht überzeugen: Ungeachtet der deutlich gesteigerten Profitabilität und Umsatzentwicklung sowie des starken Auftragseingangs sanken die Aktien um bis zu 3,5 Prozent und verloren zuletzt noch 1,6 Prozent. Damit knüpften sie an den schwachen Vortag an und waren so günstig zu haben wie zuletzt im Frühjahr.

Expertin Daniela Costa von der US-Investmentbank Goldman Sachs sah den Umsatz indes ebenso wie RBC-Experte Nick Housden unter der Konsensschätzung. Housden monierte zudem einen schwachen Auftragseingang für Lastwagen./gl/niw/jha/

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Geely
Volvo Car
Volvo B

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Raketen, Satelliten, Komponenten
Keine Lust auf SpaceX? Zehn Weltraum-Aktien als Alternativegestern, 14:40 Uhr · onvista
Plus
Kurs büßte 2026 ein Fünftel ein
Mickrige Margen, aber Fusionsgerüchte: Wie es um Tesla steht20. Okt. · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash nutzen20. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen