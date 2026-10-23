ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Krones auf 158 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones von 164 auf 158 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Herstellers von Abfüllanlagen hätten eine schwächer als erwartete Umsatzentwicklung gezeigt, da die Investitionsbudgets der Kunden durch die gestiegenen Energiekosten begrenzt blieben, schrieb Robert-Jan van der Horst am Donnerstag. Obwohl dies ein temporärer Effekt sein sollte, habe Krones mit Verweis auf das schwierige Umfeld die Ziele für 2026 und wie erwartet auch für 2028 gesenkt. Der jüngste Kursrückgang biete indes eine Kaufgelegenheit./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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