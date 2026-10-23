ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Sartorius auf 258 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 244 auf 258 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die LPS-Sparte mit Lab Products & Services beginne zum KI-Profiteur zu werden, schrieb James Quigley am Donnerstag im Nachgang der Ergebnisse des Laborkonzerns und seiner französischen Tochter Sartorius Stedim. Er zielt damit auf den Pharma-Megatrend der KI-gestützten Medikamentenforschung ab. Der Bereich Bioprocess Solutions (BPS) laufe solide./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:12 / BST

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