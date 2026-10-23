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APA ots news: Stabilisierung der Staatsschulden erfordert deutlich größere Anstrengungen - Schnelleinschätzung des Fiskalratsbüros 2026 und 2027

Wien (APA-ots) - - Budgetdefizite bleiben hoch: 4,0 Prozent (2026) bzw.  
3,6 Prozent ( 
2027) des BIP, trotz Konsolidierung 

- Staatsschulden steigen weiter: bis 2027 auf 83,6 Prozent des BIP, 
Stabilisierung nicht in Sicht 

- Steigende Zinsen erhöhen den Konsolidierungsdruck: keine 
Budgetpuffer vorhanden 

- Struktureller Ausgabendruck bleibt hoch: Gesundheits- und 
Pensionsausgaben steigen weiter 

- Strukturelle Reformen nötig: Reformpartnerschaft säumig 

- Gegenfinanzierung mit Lücken: neue Maßnahmen belasten das Budget 
zusätzlich 

Zwtl.: Hohe Budgetdefizite bleiben bestehen - Rückkehr zu 
nachhaltigen Haushalten nicht absehbar 

Das Fiskalratsbüro erwartet für 2026 und 2027 gesamtstaatliche 
Budgetdefizite von 4,0 Prozent bzw. 3,6 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die Prognose bleibt damit gegenüber der 
bisherigen Einschätzung weitgehend unverändert und deckt sich 
weitgehend mit der Planung der Bundesregierung (2026: 4,1 Prozent; 
2027: 3,6 Prozent des BIP). Die Defizite liegen weiterhin deutlich 
über der Maastricht-Obergrenze von 3 Prozent des BIP, entsprechen 
jedoch den EU-Vorgaben für das höchstzulässige Wachstum der 
Nettoausgaben im laufenden EU-Defizitverfahren. 

Zwtl.: Staatsverschuldung steigt weiter - Stabilisierung zunehmend 
anspruchsvoll 

Die anhaltend große Lücke zwischen Staatseinnahmen und 
Staatsausgaben lässt die öffentliche Verschuldung weiter steigen. Die 
Schuldenquote erhöht sich von 80,7 Prozent des BIP im Jahr 2025 auf 
voraussichtlich 83,6 Prozent des BIP im Jahr 2027. 

Um die Schuldenquote zumindest zu stabilisieren, müsste das 
Budgetdefizit 2027 auf rund 2,4 Prozent des BIP sinken. Dabei 
profitiert Österreich derzeit noch davon, dass das nominelle 
Wirtschaftswachstum die durchschnittliche Verzinsung der 
Staatsschulden übersteigt. Dieser günstige Zusammenhang dämpft den 
Anstieg der Schuldenquote deutlich. Mit einem dauerhaften Anstieg der 
Finanzierungskosten und anhaltend schwacher Wachstumsdynamik wird 
dieser Effekt mittelfristig schwächer und fällt langfristig weg. Das 
schwache strukturelle Wirtschaftswachstum erschwert die 
Stabilisierung der Staatsschulden. 

Zwtl.: Steigende Zinsbelastung trifft auf fehlende budgetäre 
Spielräume 

Der Anstieg der Marktzinsen stellt die österreichischen 
Staatsfinanzen vor zusätzliche Herausforderungen. Die Bundesregierung 
hat es in der Budgetplanung verabsäumt, für die nun eintretende 
Normalisierung der Marktzinsen Vorsorge zu treffen. Die laut 
Übereinkommen mit der EK maximal zulässigen Defizite wurden in allen 
Planungsjahren ohne Berücksichtigung von Sicherheitspuffern voll 
ausgeschöpft. Der Zinsanstieg verursacht dadurch zusätzlichen 
Konsolidierungsdruck. 

Ein dauerhafter Anstieg der Zinssätze um einen Prozentpunkt 
erhöht die jährlichen Zinsausgaben Österreichs unter den derzeitigen 
Finanzierungsbedingungen um 0,6 Mrd Euro p.a. Aufgrund der langen 
durchschnittlichen Restlaufzeit österreichischer Staatsanleihen von 
11,2 Jahren schlägt der Zinsanstieg zunächst vergleichsweise langsam 
auf das Budget durch. Mit der schrittweisen Refinanzierung 
bestehender Schulden wächst die zusätzliche Belastung bei anhaltend 
hohen Marktzinsen jedoch über viele Jahre weiter. Der 
Konsolidierungsdruck nimmt damit jedes Jahr zu. Die Zinsausgaben 
steigen von 1,7% (2025) bis 2027 auf 2,0 Prozent des BIP. 

Zwtl.: Wachstum der Einnahmen und Kürzungen bei Förderungen und 
Investitionen reduzieren Defizit 2027 

Die Steuersenkungen und die Einführung der automatischen 
Indexierung der Steuertarifstufen der letzten Jahre reduzieren das 
Einnahmenwachstum deutlich. Einnahmenerhöhende Maßnahmen wie das 
Aussetzen des Progressionsdrittels und Maßnahmen im Bereich der 
Sozialabgaben, sowie höhere Einnahmen aus der Kapitalertragsteuer 
infolge des steigenden Zinsniveaus lassen die Einnahmen aber 
ausgehend von 50,4 Prozent des BIP (2025) auf 50,8 Prozent des BIP ( 
2027) anwachsen. 

Das Wachstum der Sozialausgaben v. a. im Bereich Gesundheit 
bleibt hoch; Pensionsausgaben steigen weiter. Die Zinsausgaben 
wachsen deutlich. Durch einen Rückgang der Investitionen und gesetzte 
Maßnahmen, wie niedrigere Gehaltsabschlüsse im öffentlichen Dienst, 
die Aussetzung der Indexierung einzelner Sozialleistungen und 
moderate Pensionsanpassungen, wird der Ausgabenanstieg abgeschwächt. 
Das zugrunde liegende Wachstum aufgrund von Demografie, 
medizintechnischem Fortschritt und Gehaltswachstum im 
Gesundheitsbereich bleibt aber bestehen und verhindert einen 
deutlicheren Rückgang des Budgetdefizits. 

Zwtl.: Neue, teilweise nicht gegenfinanzierte wirtschaftspolitische 
Maßnahmen belasten das Budget 

Die seit dem Sommer beschlossenen wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen belasten den Staatshaushalt zusätzlich. Bei fehlender oder 
unzureichender Gegenfinanzierung (z. B. USt-Senkung auf ausgewählte 
Lebensmittel, Dürrehilfe, Medienförderung, Zukunftsdepot) erhöhen sie 
das Budgetdefizit um 240 Mio Euro. Angesichts der angespannten 
Budgetlage führen Maßnahmen, die weder vollständig noch dauerhaft 
gegenfinanziert sind und ausgabenerhöhend oder einnahmensenkend 
wirken, zu erhöhtem Konsolidierungsdruck. Zusätzliche unerwartete 
Einnahmen könnten konsequent zur Verringerung des Budgetdefizits 
genutzt werden. 

Zwtl.: Strukturelle Reformen bei Gesundheits- und Sozialausgaben 
nicht in Sicht 

Wirksame Strukturreformen, die das Ausgabenwachstum dauerhaft 
begrenzen, wurden bislang nicht umgesetzt. Auch im Rahmen der 
Reformpartnerschaft konnten bisher keine ausreichend konkreten und 
verbindlichen Maßnahmen mit Einsparungseffekten vereinbart werden. 
Selbst bei vollständiger Umsetzung der derzeit diskutierten 
Reformvorhaben wären nur moderate Einsparungseffekte zu erwarten, die 
überwiegend erst langfristig wirksam würden. Kurz- bis mittelfristig 
könnten die Reformen sogar zusätzliche Ausgaben verursachen. 

Die vom Fiskalratsbüro zum Ausdruck gebrachte Meinung gibt nicht 
notwendigerweise die Meinung des Fiskalrates wieder. 

1. ^ Die Schnelleinschätzung basiert auf der aktuellen WIFO- 
Konjunkturprognose vom Oktober 2026. 

Rückfragehinweis: 
   Büro des Fiskalrates 
   Dr. Johannes Holler 
   Telefon: +43-1-40420-7474 
   E-Mail: office@fiskalrat.at 
   Website: https://www.fiskalrat.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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OTS0048    2026-10-23/10:00
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