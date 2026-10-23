Atoss Software profitabler als erwartet - Hebt Margenprognose

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der auf Personalmanagement spezialisierte Softwareanbieter Atoss Software hat im dritten Quartal mehr verdient als gedacht und hebt seinen Margenausblick für das Gesamtjahr an. So will Atoss beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2026 einen Anteil von rund 37 Prozent des Umsatzes erreichen, wie der SDax-Konzern am Freitag in München mitteilte. Bisher standen mindestens 34 Prozent im Plan von Unternehmenschef und Gründer Andreas Obereder. Beim Umsatz schwächeln hingegen die Lizenzerlöse, während die Cloudgeschäfte gut laufen. Beim Gesamterlös erwartet Atoss daher nun eher das untere Ende der Prognosespanne von 210 bis 215 Millionen Euro.

Im dritten Quartal legte der Umsatz von 47,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf 52,6 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs unerwartet kräftig von 17,2 auf 21,1 Millionen Euro. Das war bei einer um 4 Prozentpunkte auf 40 Prozent gekletterten Marge mehr als von Analysten zuvor erwartet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 14,4 Millionen Euro, nach 12,3 Millionen ein Jahr zuvor./men/stk