Baubranche meldet Rekordplus im Neugeschäft durch Großaufträge

Berlin, 23. ⁠Okt (Reuters) - Die deutsche Bauwirtschaft hat im August ein Rekordplus im Neugeschäft erzielt. Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe wuchs um 23,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. "Bedingt durch ‌mehrere Großaufträge war dies der höchste saisonbereinigte Anstieg zum Vormonat im Bauhauptgewerbe seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991", hieß es ⁠dazu. Im ⁠weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich zeigt sich ebenfalls ein deutlicher Anstieg: Von Juni bis August zog der Auftragseingang um 7,6 Prozent über dem Niveau der drei Monate zuvor.

Die Bestellungen im Hochbau legten im August um 12,4 Prozent zu. Der Tiefbau - der von staatlichen ‌Aufträgen etwa für den Straßenbau geprägt ‌ist - meldete sogar ein Plus von 31,6 Prozent. Die Branche hofft auf das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität der Bundesregierung. In der Breite ⁠kämen die Mittel daraus bislang jedoch kaum an, kritisierten Verbände zuletzt.

Auch ‌der Umsatz legte im August ⁠zu. Er stieg um 10,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 10,9 Milliarden Euro. Inflationsbereinigt bleibt davon ein Plus von 4,9 Prozent übrig. Die Zahl der im Bauhauptgewerbe ‌tätigen Personen nahm um 1,5 ⁠Prozent auf rund 548.000 Personen zu. ⁠Alle Angaben beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.

Wirtschaftsverbände haben zuletzt politische Reformen gefordert, um insbesondere den Wohnungsbau anzukurbeln. "Die Wohnungsbauförderung ist für die Bundesregierung der günstigste Weg, die Konjunktur anzukurbeln", sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Felix Pakleppa, kürzlich. "Wer Wohneigentum fördert, entlastet angespannte Mietmärkte, stärkt die heimische Wirtschaft und zeigt den Bürgern, ⁠dass er ihre Sorgen ernst nimmt."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)