Baubranche meldet Rekordplus im Neugeschäft - "Licht am Horizont"

Berlin, 23. ⁠Okt (Reuters) - Die deutsche Bauwirtschaft hat im August dank einiger Großprojekte ein Rekordplus im Neugeschäft erzielt. Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe wuchs um 23,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. "Bedingt durch mehrere Großaufträge war dies der höchste saisonbereinigte Anstieg zum Vormonat im Bauhauptgewerbe ‌seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991", hieß es dazu. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich zeigt sich ebenfalls ein deutlicher Anstieg: Von Juni bis August lag der Auftragseingang um ⁠7,6 Prozent über ⁠dem Niveau der drei Monate zuvor.

"Wir sehen endlich Licht am Horizont", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes, Tim-Oliver Müller. Er verwies auf Großprojekte, etwa im Bahnbau - aber auch im Wohnungsbau. "Es dauert sicherlich etwas, bis insbesondere Großprojekte in der Branche und damit auch nachhaltig im Umsatz ankommen", betonte Müller. Für das laufende vierte Quartal und insbesondere für das kommende Jahr ‌sei die aktuelle Entwicklung aber eine gute Nachricht.

Der Zentralverband Deutsches ‌Baugewerbe (ZDB) zeigte sich zurückhaltender. "Mit einem richtigen Aufschwung in der Breite, der die mittelständische Bauwirtschaft mitnimmt, haben wir es leider nicht zu tun", sagte Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. Er verwies auf Sondereffekte wie in ⁠Bayern, wo der Auftragseingang im Wohnungsbau um 62,1 Prozent über dem Vorjahresmonat gelegen habe. "Dahinter steckt ‌im Wesentlichen ein einzelner Großauftrag der Bundeswehr für ⁠Unterkunftsgebäude", sagte Pakleppa. Die Bundeswehr habe Rahmenverträge für rund 300 Unterkunfts- und Funktionsgebäude vergeben. "Die Wohnungsbauaufträge werden immer wieder ausschlagen, ohne dass sich an der Wohnungskrise im Land etwas ändert", sagte der ZDB-Hauptgeschäftsführer.

MEHR MITARBEITER

Die Bestellungen im Hochbau - zu dem auch der ‌Wohnungsbau gehört - legten im August um 12,4 ⁠Prozent zu. Der Tiefbau - der von staatlichen ⁠Aufträgen etwa für den Straßenbau geprägt ist - meldete sogar ein Plus von 31,6 Prozent. Die Branche hofft auf das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität der Bundesregierung. In der Breite kämen die Mittel daraus bislang jedoch kaum an, kritisierten Verbände zuletzt.

Auch der Umsatz legte im August zu. Er stieg um 10,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 10,9 Milliarden Euro. Inflationsbereinigt bleibt davon ein Plus von 4,9 Prozent übrig. Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm um 1,5 Prozent auf rund 548.000 Personen zu. Alle ⁠Angaben des Statistikamtes beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)