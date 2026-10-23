"Bienchen" übernimmt die Führung und Georg dreht das Experten-Duell

Die siebte Woche des Börsenspiels „Trader 2026“ neigt sich dem Ende und es gibt einen neuen Führenden in der onvista-Spielgruppe. Spieler „Bienchen“ belegt nun mit einem Depotwert von gut 555.000 Euro und einem Zuwachs von mehr als 455 Prozent den ersten Platz. Im Gesamtranking aller Teilnehmer liegt er damit auf Rang 19.

Zur Erinnerung: Jeder Teilnehmer startete mit einem Startkapital von 100.000 Euro.

Auf dem zweiten Platz folgt der Spieler „JAG“ mit einem Depotwert von rund 415.000 Euro. Der bisherige Spitzenreiter „Spartopf“ steht mit einem Depotwert von rund 313.000 Euro mittlerweile auf Rang fünf.

Im Gegensatz zu den beiden Führenden ist das Depot des Drittplatzierten „ruhelb“ einsehbar. Er belegt mit rund 386.000 Euro den 42. Rang im Gesamtspiel. Seine Strategie basiert auf dem Handel mit dem Goldpreis: „ruhelb“ handelt Gold sowohl long als auch short und hält aktuell ein Long-Zertifikat der Société Générale.

Auf dem vierten Platz folgt der Spieler „GuteKäse“, dessen Depot bei rund 371.000 Euro steht.

Georg Buschmann wieder an der Spitze der Experten

Bei den drei onvista-Experten hat Redaktionsleiter Georg Buschmann wieder die Führung übernommen. Nachdem sein Depot in der Vorwoche noch leicht im Minus lag, liegt er nun bei plus 2,3 Prozent. Ausschlaggebend für die Gewinne war ein Call-Optionsschein auf das Softwareunternehmen ServiceNow. Produktmanager Sebastian Wurm, der in der Vorwoche noch vorne lag, verzeichnete Verluste und steht mit minus zwei Prozent nun auf dem zweiten Rang.

Auf dem dritten Platz folgt Trading-Experte Martin Goersch. Seine Verluste haben sich im Vergleich zur Vorwoche weiter vergrößert: Mit seinem Depot notiert er aktuell bei minus 54 Prozent.