Frankfurt, 23. ⁠Okt (Reuters) - Sorgen über die steigenden Ölpreise und die hohen Bewertungen im Technologiesektor haben den Dax auch zum Wochenschluss belastet. Eine Stabilisierung am deutschen Anleihemarkt begrenzte jedoch die ‌Kursverluste. Der Frankfurter Leitindex notierte zur Eröffnung am Freitag 0,2 Prozent tiefer bei 25.325,58 Punkten.

"Die Anleger bekommen angesichts ⁠der ⁠hohen Bewertungen im Technologiesektor zunehmend kalte Füße", sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. Dabei gehe es längst nicht mehr um die grundsätzlichen Wachstumsperspektiven Künstlicher Intelligenz (KI), sondern um die Frage, ob sich die ‌Investitionen jemals in entsprechend hohe Gewinne ‌verwandeln ließen. Chipwerte wie Infineon legten nach dem jüngsten Ausverkauf zwar eine Verschnaufpause ein. Unter die Räder gerieten jedoch ⁠Softwareaktien wie das Dax-Schwergewicht SAP. Aus den Depots flogen ‌auch die Aktien von Atoss ⁠Software, die trotz einer Erhöhung der Margenprognose um ein Prozent abbröckelten.

Auf die Stimmung drückte auch ein erneuter Anstieg bei den Ölpreisen. Ein Fass (159 Liter) ‌Nordsee-Rohöl der Sorte Brent ⁠kostet mittlerweile rund 115 Dollar. ⁠Grund dafür sind die sich verschärfenden Auseinandersetzungen zwischen dem weltgrößten Rohölexporteur Saudi-Arabien und den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen. "Damit werden die hohen Energiepreise zum immer größeren Risiko für die globale Konjunktur und damit für die Unternehmensgewinne", warnte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von ⁠Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)