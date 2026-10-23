DAX® - Richtungsentscheidung: Das sind die Taktgeber!

Gestern hatten wir an dieser Stelle auf den geringen Anteil (17, 3 %) der „neutral“ gestimmten US-Privatanleger hingewiesen. Da uns eine Rückfrage zur aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) erreicht hat, gehen wir nochmals kurz auf die niedrige Neutralitätsquote ein. In der Vergangenheit hat ein solcher Grad an Unentschlossenheit regelmäßig das Entstehen eines neuen Trendimpulses begünstigt. Das ist der Nährboden, auf dem eine neue Trendbewegung entstehen kann. Eine bessere Überleitung zum DAX® kann es kaum geben, denn die deutschen Standardwerte sind weiterhin zwischen der 50- und der 200-Tage-Linie (akt. bei 25.646 bzw. 24.880 Punkten) gefangen. Während die kürzerfristige Glättung zusammen mit dem jüngsten Verlaufshoch bei 25.694 Punkten das entscheidende Barrierenbündel in Sachen „Bodenbildung und versöhnliches Jahresende“ definiert, bildet der meistbeachtete gleitende Durchschnitt eine Absicherung auf der Unterseite von strategischer Tragweite. Um echten, charttechnischen Stress beim DAX® zu verhindern, gilt es, diese Bastion in Zukunft unbedingt zu verteidigen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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