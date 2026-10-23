Dax tiefer erwartet - Konjunktur und Frankreich im Blick

Frankfurt, 23. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Sorgen über den Technologiesektor, negativ aufgenommene Konzernbilanzen ‌und steigende Ölpreise hatten die Anleger am Donnerstag verunsichert und den Index 1,1 Prozent niedriger bei 25.371 ⁠Punkten ⁠schließen lassen. An den US-Börsen setzte sich der Ausverkauf bei Tech-Aktien fort. Die Erleichterung nach starken Quartalszahlen von US-Technologiefirmen wie Meta und SpaceX verpuffte schnell, da die hohen Kosten für Künstliche Intelligenz (KI) wieder ‌in den Fokus der Anleger ‌rückten. Auf die Stimmung drückten zudem erneute Turbulenzen am französischen Anleihemarkt.

Am Freitag blicken Anleger weiter auf die Entwicklungen ⁠in Frankreich.

• Die Ratingagentur Moody's überprüft die französische Kreditwürdigkeit. ‌Eine Herabstufung könnte die ⁠Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen weiter erhöhen und damit auch den Euro sowie europäische Banken belasten.

• Zudem werden die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für die Euro-Zone veröffentlicht. Besonderes ‌Augenmerk dürfte auf ⁠den Ergebnissen für Frankreich liegen.

• ⁠Auf der Unternehmensseite kommen die IG Metall und Volkswagen in Hannover zusammen, um den Zukunftstarifvertrag von 2024 zum zweiten Mal zu überprüfen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.371,75

EuroStoxx50 6.087,01

EuroStoxx50-Future 6.104,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 52.867,98 +0,0%

Nasdaq

S&P 500 7.663,43 -1,2%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 62.461,27 -0,7%

Shanghai 3.614,12 -1,2%

Hang Seng 23.066,79 +0,6%

(Bericht von Sanne Schimanski und Anika Ross, redigiert von Elke ⁠Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)