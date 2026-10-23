Deutsche Börse-News: "Sorge vor Ende des KI-Booms" (ETF-Handel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Zweifel an den KI-Bewertungen sind wieder gewachsen, manche verkaufen Tech-Aktien daher lieber. Breit streuende ETFs sind hingegen beliebt wie eh und je. Doch auch Rohstoffe sind Thema, speziell Gold und Öl.

20. Oktober 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Rücksetzer der Tech-Aktien sind im ETF-Geschäft angekommen. "Insgesamt überwiegen bei Aktien-ETFs die Käufe", berichtet Frank Mohr von der Société Générale. "Bei Tech-ETFs sehen wir aber einen kleinen Verkaufsüberhang." Auch Ivo Orlemann von der ICF Bank meldet Abflüsse aus Halbleiter-ETFs, zum Teil sogar starke.

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Für den US-Tech-Index Nasdaq 100 geht es seit rund zwei Wochen nach unten. Der Index liegt mittlerweile fast 6 Prozent unter dem jüngsten Hoch. Hintergrund sind Sorgen über zu hohe Bewertungen von KI-Unternehmen. "Die Luft scheint raus zu sein", kommentiert Mohr. Auf den Verkaufslisten stehen der iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14) und der First Trust Nasdaq Cybersecurity (IE00BF16M727). Weiter zugegriffen wird beim Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51). Orlemann sieht Abflüsse in großem Stil aus dem L&G Artificial Intelligence (IE00BK5BCD43) und - in geringerem Ausmaß - aus dem VanEck Semiconductor (IE00BMC38736).

Lieber breit gestreut als konzentriert

Im Handel mit breit streuenden Aktien-ETFs dominieren einmal mehr globale Aktien. Mohr zufolge machen sie rund 40 Prozent der Umsätze aus, mit einem klaren Kaufüberhang. Beliebt sind beispielsweise der Vanguard FTSE All-World (IE00BK5BQT80) und der iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983). Beide Indizes liegen etwas unter den Allzeithochs, haben aber nicht so stark verloren wie der Nasdaq 100. Gesucht bei der ICF-Kundschaft: der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594).

Tendenziell gekauft werden Mohr zufolge auch US-Aktien, etwa der Vanguard S&P 500 (IE00BFMXXD54). Eher abgestoßen werde das Pendant von iShares (IE00B5BMR087). Europäische Aktien spielen keine so große Rolle. Auch hier kauft die Société Générale-Kundschaft meist, etwa den Amundi Core Stoxx Europe 600 ().

Rüstungs-ETFs: Kein Thema mehr

Was Branchen-ETFs angeht, verzeichnen bei der Société Générale noch Finanz-ETFs höhere Umsätze - meist mit Abgaben. Bei der ICF-Kundschaft kommt einmal mehr der L&G Clean Water (IE00BK5BC891) gut an. Nicht mehr viel los ist in den lange so beliebten Rüstungs-ETFs, wie Orlemann ergänzt, etwa im VanEck Defense (IE000YYE6WK5).

Branche in Startlöchern. Anfang 2027 soll das Altersvorsorgedepot (AVD) an den Start gehen, mit dem vom Staat geförderten Vermögensaufbau mit ETFs und Fonds. Neun von zehn befragten Banken und Sparkassen planen bereits ein Altersvorsorgedepot, wie das AVD-Barometer 2027 der dwpbank und lemon.markets zeigt. 82 Prozent wollen zum 1. Januar 2027 starten, 93 Prozent bis Ende des ersten Halbjahres. 81 Prozent gehen davon aus, dass die Marktanteile spätestens 2030 weitgehend verteilt sind. Der Preiskampf ist bereits eröffnet: Trade Republic will das AVD zumindest mit bestimmten ETF ganz ohne Kosten anbieten. Auch Scalable und Traders Place haben solche Varianten angekündigt.

Mehr dazu: https://www.dwpbank.de/magazin/markt/avd-barometer-2027-zwischen-aufbruch-und-offenen-fragen/.

Umsatzbringer Geldmarkt-ETFs

Im Bereich der Anleihe-ETFs geht es vor allem um Geldmarkt- und geldmarktnahe Produkte. Gesucht sind die Overnight-ETFs von Xtrackers (LU0290358497) oder der Vanguard EUR Cash (IE000AFVKJZ0).

Viel los in Gold- und Öl-ETCs, Bitcoin mischt wieder mit

Bei der ICF Bank dreht sich außerdem weiterhin viel um Gold- und Silber- sowie Öl-ETCs. Umsatzspitzenreiter ist der dreifach gehebelte WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short (XS3306517098) - mit Käufen und Verkäufen. Sehr beliebt sei zudem der Invesco Physical Gold EUR Hedged (XS2183935274). Der WisdomTree Physical Silver (JE00B1VS3333) werde hingegen jetzt meist abgegeben. Der Brent-Preis ist zuletzt wieder stark gestiegen und liegt am Dienstagmittag bei 110 US-Dollar das Barrel. Gold wird unterdessen zu 4.125 US-Dollar die Feinunze gehandelt, eine Seitwärtsbewegung seit Ende September.

ICF-Händler Orlemann zufolge hat es zudem ein Bitcoin-ETN in die Top-Ten-Umsatzliste geschafft, der Invesco Physical Bitcoin-ETN (XS2376095068) - allerdings "mit fast nur Verkäufen". Der Bitcoin kostet aktuell 81.300 US-Dollar, in den Sommermonaten waren es lange um 63.000 US-Dollar.

Von Anna-Maria Borse, 20. Oktober 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)