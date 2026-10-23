dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE ERWARTET - Nach dem Kursrutsch an der Nasdaq und Verlusten in Asien droht den Anlegern auch im Dax ein unruhiger Freitag. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer auf 25.328 Punkte. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 war am Vorabend um 2,9 Prozent auf das tiefste Niveau seit Mitte September gesackt. Der Halbleiter-Branchenindex fiel noch stärker. Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten.

USA: - SCHWACH - Deutlich gestiegene Ölpreise und negativ aufgenommene Investitionspläne des Technologiekonzerns Meta haben der Nasdaq-Börse am Donnerstag einen kräftigen Dämpfer verpasst. Mit der Erholung vom Vortag war es somit schnell vorbei. Der Nasdaq 100 fiel unter 29.000 Punkte auf den tiefsten Stand seit Mitte September. Zum Börsenschluss verlor er 2,9 Prozent. Die Ölpreise legten nach einem Drohnenangriff auf ein Ölfeld in Saudi-Arabien nochmals zu und schürten Inflationssorgen und damit Zinsangst. Der in diesem Monat im Vergleich zur Nasdaq deutlich besser laufende Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,02 Prozent.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Die Schwäche der US-Technologiewerte drückte auf die Stimmung. Anleger hinterfragen derzeit besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten. Die anziehende Inflation in Japan spricht unterdessen eher für weitere Zinserhöhungen. Der japanische Nikkei 225 gab nach den kräftigen Verlusten am Vortag zuletzt um 0,9 Prozent nach. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen um 0,5 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,6 Prozent zulegte.

DAX 25.371,75 -1,07% XDAX 25.398,06 -0,81% EuroSTOXX 50 6.087,01 -1,94% Stoxx50 5.348,11 -1,14% DJIA 52.867,98 0,02% S&P 500 7.663,43 -1,21% NASDAQ 100 28.958,69 -2,90%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 122,34 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1208 -0,07% USD/Yen 157,04 0,17% Euro/Yen 176,01 0,10%

BITCOIN:

Bitcoin 81.541 0,28% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 114,01 0,84 USD WTI 100,39 0,92 USD

/jha/