Ein Mensch bei Schießerei nahe Paris getötet - Ermittler prüfen Terrorverdacht

Paris, ⁠23. Okt (Reuters) - Bei einer Schießerei in dem Pariser Vorort Trappes ist ein Mensch getötet ‌worden. Vier weitere Personen wurden verletzt, wie der französische Premierminister ⁠Sebastien ⁠Lecornu am Freitag mitteilte. Der mutmaßliche Schütze sei im nahegelegenen Coignieres im Departement Yvelines festgenommen worden. Der ‌französische Fernsehsender BFM TV ‌hatte zuerst über den Vorfall berichtet. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ⁠befasst sich mit dem Fall und ‌prüft die ⁠Hintergründe, wie Lecornu weiter erklärte. Weitere Einzelheiten zu den Motiven der Tat oder ‌der Identität ⁠des Verdächtigen wurden ⁠zunächst nicht bekannt. Aus Polizeikreisen hatte es kurz nach dem Vorfall geheißen, es gebe einen Toten und drei Verletzte.

(Bericht von Juliette Jabkhiro und Dominique VidalonBearbeitet von ⁠Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)