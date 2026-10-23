Ein Mensch bei Schießerei nahe Paris getötet - Ermittler prüfen Terrorverdacht
Paris, 23. Okt (Reuters) - Bei einer Schießerei in dem Pariser Vorort Trappes ist ein Mensch getötet worden. Vier weitere Personen wurden verletzt, wie der französische Premierminister Sebastien Lecornu am Freitag mitteilte. Der mutmaßliche Schütze sei im nahegelegenen Coignieres im Departement Yvelines festgenommen worden. Der französische Fernsehsender BFM TV hatte zuerst über den Vorfall berichtet. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft befasst sich mit dem Fall und prüft die Hintergründe, wie Lecornu weiter erklärte. Weitere Einzelheiten zu den Motiven der Tat oder der Identität des Verdächtigen wurden zunächst nicht bekannt. Aus Polizeikreisen hatte es kurz nach dem Vorfall geheißen, es gebe einen Toten und drei Verletzte.
(Bericht von Juliette Jabkhiro und Dominique VidalonBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)