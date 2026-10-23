Ein Toter bei Schießerei nahe Paris

Paris, ⁠23. Okt (Reuters) - Bei einer Schießerei im Departement Yvelines westlich von Paris ist ein Mensch getötet worden. Mindestens vier ‌weitere Personen wurden verletzt, wie der französische Premierminister Sebastien Lecornu am Freitag ⁠mitteilte. ⁠Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Der Bürgermeister der Gemeinde Trappes, Ali Rabeh, sagte dem Fernsehsender BFMTV, ein Mann habe aus seinem Auto heraus geschossen. Der ‌Angreifer habe "offenbar wahllos das ‌Feuer eröffnet und wollte offenbar ein Massaker anrichten". Unter den Verletzten befindet ⁠sich demnach auch ein zwölfjähriges Mädchen. ‌Der Schütze wohne ⁠in einer nahegelegenen Stadt. Über seine Motive gab es zunächst keine Informationen.

Lecornu erklärte auf der Plattform X, ‌die Sicherheitskräfte ⁠seien vollständig mobilisiert worden. "Die ⁠nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat angekündigt, dass sie die Lage beobachtet", fügte er hinzu. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, den Fall zu prüfen. Die zuständige Präfektur lehnte eine Stellungnahme ab.

(Bericht von Juliette Jabkhiro, Dominique Vidalon und Zhifan ⁠LiuBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)